“Il vescovo Marco Salvi, non può rilasciare anticipazioni o giudizi in merito al lavoro dei 4 esperti della Commissione incaricata per far luce sui noti fatti di Trevignano.

Resta in attesa dei risultati che emergeranno dalla Commissione, che sta lavorando alacremente e sta battendo tutte le strade e molteplici percorsi possibili per arrivare a dare una risposta chiarificatrice seria, sicura e senza equivoci.”