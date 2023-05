NewTuscia – VITERBO – Oggi alle ore 18 presso il Bistrot del Teatro in via Cavour 9 a Viterbo, verrà presentato il romanzo “Tutte le parti del mondo” dello scrittore Franco Limardi, pubblicato da Bertoni Editore.

Si tratta del lavoro più recente dell’autore, viterbese d’adozione, ma di origini romane; una vicenda ambientata in Italia e in Algeria agli inizi degli anni Duemila, vede le grandi questioni internazionali allora di stretta attualità come la guerra in Afghanistan, la lotta al terrorismo, i rapporti tra l’Occidente il mondo arabo, riflettersi nella vita quotidiana di una serie di persone sconvolgendola. Donne e uomini comuni che la Storia, con la sua forza, metterà alla prova, costringendoli a riflettere sulle proprie convinzioni, sulle proprie certezze e sui propri modi di vivere.

L’incontro sarà condotto da Angelo Deiana che intervisterà l’autore Franco Limardi e l’editore Jean Luc Bertoni. Brani dal romanzo saranno letti dall’attore e regista Massimo D’Alessio, direttore dell’Accademia Danza Canto Recitazione di Viterbo e dai giovani attori Beatrice Massacci e Francesco Bellapadrona.