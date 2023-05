NewTuscia – VITERBO – L’Università degli Studi della Tuscia continua a potenziare la sua offerta formativa, in un’ottica di innovazione, inclusione e progressiva internalizzazione. A partire dall’anno accademico 2023/2024, Biologia ed Ecologia Marina (LM-6), corso storico del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, consolidato da anni nel panorama italiano delle Lauree in Biologia, verrà convertito in Marine Biology and Ecology (LM-6), una laurea magistrale internazionale, erogata in lingua inglese, che mira a creare professionisti del settore in grado di operare in contesti di ricerca internazionali e a favorire l’accesso e l’integrazione di studenti stranieri, provenienti da diverse parti del mondo, con particolare attenzione a quelle regioni in cui i problemi dell’impatto antropico e dei cambiamenti globali sugli ecosistemi marini e costieri è di rilevanza non più trascurabile.

Il corso mira alla formazione di figure professionali altamente qualificate e specializzate, capaci di applicare le proprie competenze nelle discipline biologiche a problematiche di ricerca, di gestione dell’ambiente e di sfruttamento delle risorse marine in ambito biotecnologico.

Marine Biology and Ecology prepara alla professione di biologo ambientale marino, in grado di individuare e risolvere efficacemente problematiche ambientali grazie ad un approccio interdisciplinare. Il laureato magistrale acquisirà conoscenze approfondite dei processi ecologici che regolano l’ambiente marino e costiero, potendo così contribuire tanto alla loro conservazione quanto alla gestione sostenibile dei beni e servizi che essi producono.

Per favorire lo sviluppo di un’ampia professionalità dei laureati, l’organizzazione della didattica comprende, oltre a lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio ed escursioni sul campo, coadiuvate dalla piccola flotta a disposizione del Dipartimento.

I laureati in Marine Biology and Ecology potranno partecipare agli esami di stato per conseguire l’abilitazione a Biologo Senior o proseguire la propria formazione iscrivendosi a Master di I e II livello o a Corsi di Dottorato di ricerca.

Il corso è ad accesso libero, è richiesta una certificazione B2 di inglese e ha una sostenibilità massima di 30 studenti. Marine Biology and Ecology verrà attivato presso il polo universitario di Civitavecchia (RM) dell’Università degli Studi della Tuscia con inizio delle lezioni ad ottobre 2023. Martedì 1° agosto si apriranno le iscrizioni. Gli studenti extra-UE dovranno effettuare una pre-immatricolazione, compilando il seguente modulo.