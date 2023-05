NewTuscia – ORTE – Nei giorni scorsi, nell’ambito di specifica attività volta alla repressione del commercio illegale di droga, gli uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Viterbo hanno tratto in arresto, ad Orte, una ventenne italiana residente in provincia di Roma, per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. In particolare, venivano predisposti mirati servizi di appostamento nei pressi della stazione ferroviaria dello scalo di Orte che consentivano agli operatori di individuare una ragazza giunta a bordo di un taxi con al seguito alcune valigie.

I poliziotti, insospettiti dal comportamento insofferente della donna, procedevano al controllo ed alla perquisizione dei numerosi bagagli, rinvenendo un involucro contenente sostanza vegetale emanante un forte odore allucinogeno, nascosta all’interno di una valigia tra gli indumenti personali. Dai successivi accertamenti effettuati presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Viterbo, veniva appurato trattarsi di marjuana per un peso complessivo di quasi un chilogrammo.

La ragazza è stata fermata in stato di arresto e la sostanza sottoposta a sequestro. L’indagata è stata arrestata in fase di indagine preliminare, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, fatto salvo il principio della presunzione di innocenza.