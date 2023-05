NewTuscia – MONTEFIASCONE – Sono aperte le iscrizioni per la 18esima edizione della Est! Est!! Est!!! Marathon e per festeggiare la sua “maggiore età” la gara cambia completamente connotati. Una ragione in più per essere della partita il prossimo 11 giugno (questa è una delle prime novità con il sostanzioso anticipo della data). Provvedendo all’iscrizione entro il 21 maggio la quota di adesione è particolarmente favorevole, appena 25 euro, poi si pagheranno 30 euro fino a giovedì 8 giugno e ulteriori aumenti sono previsti per chi vorrà iscriversi direttamente sul posto. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio segnalare il percorso scelto, se Marathon o Granfondo per non incorrere nella squalifica.

Le novità legate alla gara sono tante. Della data si è già detto, ma come si capisce anche dalla dizione, la prova di Montefiascone (VT) cambia anche la sua natura tecnica diventando una Marathon a tutti gli effetti e lo fa assegnando addirittura i titoli regionali della specialità. Saranno 60 i km da percorrere per concorrere alle maglie di campione laziale, per un dislivello di 2.200 metri, ma accanto al tracciato lungo sono previsti anche quelli di Granfondo di 35 km per 1.200 metri e quello cicloturistico aperto anche alle E-bike di 30 km per 900 metri.

Lo start della gara, inserita nei circuiti New Marathon Lazio e Maremma Tosco-Laziale del quale anzi sarà la chiusura ufficiale, è previsto per le ore 8:45 dagli impianti sportivi comunali di Via G.Contadini, relativamente al tracciato Marathon mentre gli altri scatteranno a distanza di 15 minuti, alle 9:00 il Granfondo e alle 9:15 il cicloturistico. Verranno premiati i primi 3 assoluti dei due tracciati, i primi 5 di categoria per il Marathon e i primi 3 per il Granfondo. Importante ora è sbrigarsi con l’adesione, per risparmiare e non rischiare di rimanere fuori da un evento che già fa storia.

Per informazioni: Mtb Montefiascone Race Team, https://www.montefiasconegranfondo.it/