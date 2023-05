NewTuscia – VITERBO – Ultimo, almeno per ora, appuntamento con la pungente comicità dei migliori stand-up comedian italiani al Teatro San Leonardo di Viterbo. A chiudere il cerchio ideale di questa stagione, iniziato da un applauditissimo Giorgio Montanini, arriva nella sala viterbese un altro tra i protagonisti del genere di maggiore spessore: Daniele Fabbri con il suo nuovo spettacolo Verità Comode. Ma saranno così?

Comode o scomode che siano, Daniele Fabbri racconterà le sue verità al pubblico della sala viterbese, venerdì 5 maggio alle ore 21. Visto il curriculum artistico del performer possiamo sicuramente aspettarci uno spettacolo divisivo, interessante e mai banale. Un one man show che divertirà ma allo stesso tempo aprirà spazi di riflessione.

Pensare troppo rende infelici. Il cioccolato fa ingrassare, però fa anche bene ai denti. Ascoltare musica ad alto volume può rendere una persona più felice e rilassata. I gatti allontanano la depressione e aiutano a conciliare il sonno. Tutte cose che Daniele non sapeva, prima di compiere 40 anni. Ora che le ha scoperte, le ha anche rese un testo teatrale. E quali sono le vostre verità scomode? Sareste disposti, come Daniele, a confessarle in una serata pubblica, davanti ad un pubblico? Lui sì!

Daniele Fabbri ha iniziato a cimentarsi nella comicità da solista nel 2005 con lo spettacolo Tra il dire e il dire. Nel 2006 vince il premio per il “miglior testo” al concorso di Cabaret Comix ’06 al Club Studio Uno di Roma. Nel 2008 vira definitivamente la sua comicità nella direzione della stand up comedy, scrivendo e interpretando lo spettacolo Farla franca negando l’evidenza. Nel 2009 è tra i fondatori del collettivo Satiriasi dove ha continuato a lavorare come autore e performer. Dopo quattro stagioni, lascia il gruppo per dedicarsi alla ricerca e alla sperimentazione in forma indipendente.

Nel 2010 diventa giornalista pubblicista, scrivendo recensioni di spettacolo e diverse inchieste a stampo satirico per diverse testate online, tra cui Fuorilemura.com. Inoltre, collabora come scrittore satirico su varie testate indipendenti. Fra queste, la rivista ScaricaBile che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, avvicinandolo al mondo del fumetto. Oltre alle esperienze televisive come attore, autore e comico, fra il 2015 e il 2019 ha collaborato ai programmi Natural Born Comedian e Natural Born Comedian 2, Standup Comedy e Standup Comedy Special in qualità di performer. Fra il 2012 e il 2016 è autore in programmi radiofonici per Radio Rai e Comedy Central. Nel 2018 ha iniziato a registrare e distribuire podcast sulle principali piattaforme.

Nel 2019 ha presentato Fakeminismo, con il quale affronta temi legati alle relazioni sociali fra uomini e donne. Lo spettacolo ha all’attivo oltre 100 repliche nei più prestigiosi comedy club e teatri italiani.