NewTuscia – VIGNANELLO – Sabato 6 maggio si svolgerà in Piazza Cesare Battisti a Vignanello (VT) la sesta edizione della “Festa del fiore” organizzata dall’Associazione Infioratori Vignanello e patrocinata dall’Ass.ne Nazionale delle Infiorate artistiche Infioritalia. La manifestazione è dedicata a tutti gli studenti e le studentesse degli istituti di ogni ordine e grado del paese che hanno partecipato al “Progetto Infiorata nelle scuole” di durata annuale e che ha previsto lezioni teoriche sull’infiorata e l’elaborazione di alcuni bozzetti. Le classi IV elementare, I e II media dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino e le classi I, II e III dell’Istituto di Istruzione Superiore U. Midossi della sede di Vignanello, coadiuvati da insegnanti, genitori e ragazzi del Servizio Civile, creeranno a partire dalle prime ore del mattino del sabato i loro tappeti floreali. Non essendo stato imposto alcun tema preciso, proprio per lasciare massima libertà d’espressione alle giovani menti, i bozzetti sono caratterizzati da una varietà di temi e tipologie: si passa dai moduli e dai rosoni geometrici e figurativi tipici dell’arte dell’infiorate, ad alcune rappresentazioni riprese dall’arte e cultura etrusca, fino a libere interpretazioni di alcune opere di street art contemporanea. Oltre ai quadri floreali realizzati dai ragazzi, in virtù della stretta collaborazione con Infioritalia, le delegazioni del Centro Italia di San Gemini, Norma e Poggio Moiano realizzeranno rispettivamente due tappeti con la tecnica del fiore secco e uno con la tecnica del fiore fresco. In questo caso, i bozzetti presentati hanno come protagoniste alcune figure femminili e un omaggio alle geometrie del giardino del Castello Ruspoli.

Per l’occasione, inoltre, a Vignanello verrà esposta la mostra Infioritalia celebrativa dei venti anni dell’Associazione con fotografie legate a manifestazioni svoltesi in tutta Italia (e non solo) dal 2002 al 2022. A colorare e abbellire il paese ci saranno anche alcune istallazioni floreali preparate dai bambini della scuola dell’infanzia. Nel pomeriggio sono previsti alcuni momenti di animazione e intrattenimento con musica e ballo dal vivo a cura di “Il mondo incantato”, della scuola di danza “Corazon Latino” e del duo di piano e voce composto da Leonardo Pacelli e Alessandra Balzano. La manifestazione, come si può dedurre dal programma allegato, terminerà con l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria e con un omaggio che l’Ass.ne Infioratori Vignanello intende regalare ai ragazzi e di conseguenza a l’intera cittadinanza.

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, e quest’anno eccezionalmente prevista in Piazza Cesare Battisti (Valle) ormai è, a tutti gli effetti, un’anticipazione della tradizionale infiorata vignanellese per il Corpus Domini in programma per metà giugno.