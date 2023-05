Salò rappresenta, con il senno di poi, il suo testamento morale, sebbene opera di un regista nel pieno del suo per­corso creativo, grido disperato di un uomo che ha smarri­to la speranza nella vita e nel valore salvifico della poesia, che vede all’orizzonte soltanto morte e degrado.

Salò sancisce la fine dell’utopia del sesso come forza trascinante, come fu ne “La Trilogia della vita”, per dar spazio all’idea del sesso legato al male, ad un l’eros che coincide con la brutalità e l’orrore del potere.

Senza spingersi verso allusioni profetiche che denota­no in Salò la “cronaca di una morte annunciata”, si cerca di scorgere nel film il non detto, ciò che le immagini tra­smettono nella loro crudeltà, il vuoto, il silenzio che è lì a sancire tutte le verità che preferiscono non essere espresse, ma mostrate”.