L’appuntamento gratuito sarà online su piattaforma Zoom dalle ore 10 alle 13

NewTuscia – VITERBO – Continua il percorso che porterà DIRE a diventare l’ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese, per ogni tipologia di utente. Il prossimo appuntamento formativo gratuito per scoprire i nuovi adempimenti disponibili ogni mese, con la conseguente dismissione degli stessi in Comunica Starweb e Comunica Fedra, è in programma il prossimo 23 maggio con un webinar che inizierà alle ore 10 per terminare alle ore 13 Oltre alle demo di compilazione di alcuni pratiche, durante il webinar saranno illustrati lo stato di avanzamento dei lavori e i prossimi rilasci.

Contenuti:

● adempimenti congiunti

● inizio, modifica e cessazione dell’attività nella sede e nelle ul per ditte individuali e società

● caratteristiche generali e obiettivi

Gli interessati possono iscriversi al webinar al link : https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_aHne6OgQQMux9yEcRUW4Qg

L’adesione all’ iniziativa è a titolo gratuito e la partecipazione sarà garantita ai primi 1000 richiedenti. L’incontro non sarà registrato e non sono previsti attestati di partecipazione.

Per ulteriori informazioni contattare il Registro Imprese della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, email registro.imprese@rivt.camcom.it.