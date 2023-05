Anche quest’anno l’Ente camerale parteciperà all’iniziativa collettiva a livello mondiale che punta a promuovere la cultura, della trasparenza civica e dell’accountability

NewTuscia – VITERBO – Anche quest’anno la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo parteciperà alla Open Gov Week 2023 (8-12 maggio 2023), iniziativa collettiva a livello mondiale che ha l’obiettivo di sostenere e condividere una cultura orientata ai valori della trasparenza e integrità, della partecipazione civica e della promozione dei diritti fondamentali, nonché dell’accountability dei governi verso i cittadini.

L’evento (https://open.gov.it/partecipa/open-gov-week/open-gov-week-2023), originariamente ideato dall’Italia nel 2017 con la denominazione Settimana dell’Amministrazione Aperta, coinvolge dirigenti e funzionari pubblici e attivisti della società civile che si uniscono per condividere idee, discutere soluzioni e impegnarsi in nuove forme di coinvolgimento dei cittadini nelle politiche pubbliche. L’iniziativa si articola in cinque giorni dedicati a incontri, consultazioni, seminari e dibattiti pubblici, focus group, attività di monitoraggio civico, webinar, hackathon, pubblicazione di dataset in formato aperto e report, presentazione di nuovi siti e di servizi on line e altre iniziative che mirano a presentare ai cittadini e alle amministrazioni pubbliche le strategie e gli strumenti operativi per attuare i principi del governo aperto. In continuità con gli anni scorsi, il Sistema Camerale e Unioncamere, contribuiranno pubblicando sul portale dedicato https://opengovernment.unioncamere.gov.it/ una serie di dataset delle Camere di commercio in formato aperto (con una nuova metadatazione che segue le linee guida italiane ed europee) sui vari temi tra cui demografia imprese, start-up, ambiente, imprenditoria femminile, giovanile, straniera, commercio estero. Quest’anno, in particolare, la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo metterà in linea una serie di dati sulla demografia delle imprese relativi al 2022 ed al primo trimestre 2023, utili al mondo delle imprese, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali ma anche della stampa, della politica e della società civile in generale per leggere la realtà economica del territorio dell’Alto Lazio in maniera chiara, oggettiva e trasparente. Il rilascio dei dati avverrà il prossimo 8 maggio.

