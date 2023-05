NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Il Partito della Rifondazione Comunista della Regione Lazio ha organizzato, il giorno 7 maggio 2023, presso la Marina di Civitavecchia, una manifestazione per il diritto e la sicurezza sul lavoro, a partire dalle ore 10.30. Interverranno sindacalisti e lavoratori della Centrale ENEL, del Porto di Civitavecchia, dell’industria della ceramica di Civita Castellana, del settore del Turismo e del settore pubblico da tutte le provincie della Regione Lazio. Aprirà la manifestazione Gemano di Francesco, segretario della Federazione del PRC di Civitavecchia, e chiuderà la segretaria regionale del PRC, Loredana Fraleone.

Perché a Civitavecchia?

Perché è un polo energetico del fossile tra i più importanti d’Europa, che ha conosciuto un incremento di tumori a causa dell’inquinamento e un decremento occupazionale. ENEL ha nel tempo esternalizzato, delocalizzato, licenziato i lavoratori in funzione di una produzione a basso regime, nella prospettiva della prossima uscita dal carbone. Per una città sottomessa alla monocultura ENEL fin dagli anni Cinquanta, l’uscita dal fossile rappresenta, insieme ad una improrogabile necessità ambientale, la più grave crisi occupazionale dal dopoguerra.

Come per tutto il territorio laziale, la risposta occupazionale sta oggi nella riconversione ecologica, energetica nello specifico di Civitavecchia: eolico off shore, elettrificazione delle banchine portuali, sostenibilità di tutte le movimentazioni portuali, creazione di un polo delle rinnovabili e dell’idrogeno verde che possono fare della città e del suo porto una comunità energetica ad emissioni zero, come il porto di Valencia. La costruzione e la manutenzione degli impianti assorbirebbe manodopera superiore di 10 volte a quella impiegata nella costruzione di una nuova centrale a turbo gas. Oggi Rifondazione e la città intera sanno bene che alla riconversione energetica non c’è alternativa, tanto meno occupazionale.

Per il grande valore simbolico di questa realtà, il partito di Rifondazione del Lazio ha scelto Civitavecchia per celebrare la festa dei lavoratori, rinviata di una settimana a causa del maltempo, guardando dalla marina sia la Centrale che il porto.

Rifondazione Comunista/SE Lazio