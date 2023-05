NewTuscia – ROMA – Organizzato da: Ordine dei giornalisti del Lazio e Ucsi Lazio

In collaborazione con: Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Roma, WeCa, Fisc Lazio, Università LUMSA

Corso gratuito, deontologico, in presenza. Crediti 6

Chiusura iscrizioni: 17/05/2023

Luogo e orario:

Dalle ore 10 alle ore 14

“Aula magna” Università LUMSA – Borgo Sant’Angelo 13 – 00193 Roma

Programma

Papa Francesco, nel suo messaggio per la 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebra il 21 maggio 2023, diffuso il 24 gennaio scorso – nel giorno della memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti – sottolinea come “un cuore che vede” può “arrivare a sentire nel proprio cuore anche il palpito dell’altro. Allora può avvenire il miracolo dell’incontro, che ci fa guardare gli uni gli altri con compassione, accogliendo le reciproche fragilità con rispetto, anziché giudicare per sentito dire e seminare discordia e divisioni”. Occorre quindi saper leggere le realtà sociali del territorio, guardandole con gli occhi di chi le vive e attraverso le loro voci, e saperle raccontare in maniera attenta alla dignità di quelle stesse persone. Da qui può partire un “comunicare cordialmente”, ossia che “chi ci legge o ci ascolta viene portato a cogliere la nostra partecipazione alle gioie e alle paure, alle speranze e alle sofferenze delle donne e degli uomini del nostro tempo. Chi parla così vuole bene all’altro perché lo ha a cuore e ne custodisce la libertà, senza violarla”.

Il corso è diviso in tre parti:

le esperienze;

il messaggio di Papa Francesco per la 57ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali;

la deontologia professionale.

Saluti iniziali: Francesco Bonini, Rettore Lumsa; Guido D’ Ubaldo, Presidente Odg Lazio; don Stefano Cascio, consulente ecclesiastico Ucsi Lazio; Maurizio Di Schino, presidente Ucsi Lazio; Fabio Bolzetta, presidente WeCa; Angelo Zema, delegato Fisc Lazio.

Relatrici e relatori: Daniela de Robert, giornalista, componente del Collegio dell’Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale; Gustavo Eduardo Denis Desloges, giornalista venezuelano; Nazifa Mersa Hussain, mediatrice culturale afgana; Maurizio Lisanti e Gabriella Friozzi, “Gocce di Marsala” e “L’Osservatore di strada”; Flavia Rizza, “Testimonial contro bullismo e cyberbullismo”; Paolo Ruffini, giornalista, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede; Walter Scarfò, artdirector Youtopia e facilitatore grafico; Michele Sorice, professore ordinario di Comunicazione alla Luiss; Maria Zegarelli, giornalista; vicepresidente del Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Moderano: Francesco Spagnolo, giornalista, Ufficio comunicazione Caritas italiana, componente direttivo Ucsi Lazio; Giulia Pigliucci, freelance uffici stampa e comunicazione, vicepresidente Ucsi Lazio.

—