L’obiettivo è far crescere insieme le realtà del paese e favorire il turismo – Il progetto ha già ottenuto un finanziamento da 100mila euro dalla Regione Lazio

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Fare rete per crescere tutti e crescere insieme. È proprio con questo spirito che a Bassano in Teverina è nata la rete di imprese “La Torre”, che unisce professionisti, aziende, privati e istituzioni del territorio per far crescere sempre di più Bassano in Teverina.

“La Torre”, gestita nel suo complesso dal Comune di Bassano in Teverina, vuole unire sotto un unico brand tutte le risorse e attività presenti nel paese per lanciare attività di partenariato che possano attirare sempre più turisti, visitatori, clienti, imprenditori. Per valorizzare così i prodotti tipici di Bassano, le sue straordinarie bellezze storiche e i sui coraggiosi piccoli e medi imprenditori.

Nello specifico, la neonata rete “La Torre” risponde alle finalità di organizzare e proporre un sistema d’offerta territoriale integrato, articolato e funzionale sia per i residenti che per i tanti turisti che sempre più spesso scelgono Bassano come meta delle proprie gite e weekend fuori porta. Ma “La Torre” vuole anche valorizzare le attività produttive, turistiche, commerciali e culturali presenti in paese, così come contribuire ad accrescere l’immagine e la qualità dell’offerta globale dell’area, le sue risorse e le sue potenzialità. Infine, altro obiettivo di questa rete di imprese è rendere Bassano in Teverina una meta sempre più gettonata dai turisti.

Vista la straordinaria potenzialità del progetto, vi hanno aderito la quasi totalità delle imprese e dei professionisti privati del territorio: dalle strutture ricettive a quelle di wellness e benessere, dagli studi professionali alle attività commerciali, dai ristoratori agli artigiani locali.

E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, allora possiamo essere certi che quello della rete “La Torre” sarà un futuro molto produttivo: il progetto, appena nato, è già risultato vincitore di un finanziamento da 100mila euro della Regione Lazio.

“A Bassano sta nascendo qualcosa di straordinario e mai visto prima – ha commentato il sindaco Alessandro Romoli -. In un mondo sempre più globalizzato e cosmopolita è necessario infatti integrare le forze e fare fronte comune per crescere. Da soli siamo in balia degli eventi, insieme siamo una forza. Ringrazio tutti coloro i quali hanno aderito al progetto perché stanno dando un contributo incredibile alla crescita del paese”.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina