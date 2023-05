Ad essere identificati grazie alle immagini, due ultras baresi e due ternani

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (di Riccardo Frezza) – E’ scattato il Daspo per quattro tifosi, due della Ternana e due per il Bari, dopo la gara dispotata lo scorso 19 marzo al “Liberati”, tra i rossoverdi della Ternana e i “Galletti” del Bari.

I provvedimenti sono scattati dopo le indagini, condotte dalla Digos di Terni, dopo la visione delle immagini, degli impianti di sorveglianza delle Stadio, e quelle girate dal personale della Polizia Scientifica della Questura di Terni.

Prima della gara, un tifoso pugliese, completamente trasformato, aveva invaso il rettangolo di gioco, partendo dal settore riservato alla Curva Ovest, sino a giungere alla Curva Nord, dove con un accendino aveva tentato di dar fuoco uno striscione degli ultras della Ternana, per poi ritornare nel suo settore, mischiandosi tra altri tifosi, grazie alla collaborazione di un altro tifoso barese, anch’egli con il volto travisato da un passamontagna, che lo aveva aiutato a risalire dal fossato.

Dopo aver esaminato le immagini, è stato possibile identificare gli autori del gesto, due giovani baresi di 22 e 23 anni.

I ragazzi sono stati ovviamente denunciati all’Autorità Giudiziaria per il travisamento e il 23enne anche per invasione di campo.

I due supporters ternani, invece, sono stati identificati in occasione dei disordini accaduti al termine dell’incontro, quando nella zona di Porta Sant’Angelo si sono presentati, in maniera organizzata e compatta.

Circa cento tifosi, rossoverdi, completamente coperti con sciarpe e cappucci, “armati” di fumogeni accesi, bastoni e tubi idraulici rigidi; sono stati prontamente fermati dalla Polizia, allontanando di fatto il gruppo, mentre per due tifosi della Ternana, un 46enne e un 20enne, sono stati identificati, sempre grazie alle immagini e denunciati per il travisamento e per uno dei due anche per il possesso abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nei confronti dei quattro ultras sono stati disposti dal Questore di Terni Bruno Failla i provvedimenti amministrativi del DASPO.

(di Riccardo Frezza 03.05.2023)