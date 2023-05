NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Tra la curiosità dei passanti, mercoledì 26 aprile, San Lorenzo Nuovo si è trasformato in un singolare palcoscenico per le riprese di “Generazione Tsunami”, il popolare format di Rai 1, dedicato a ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il regista Andrea Rispoli e la sua troupe hanno effettuato le riprese lungo la via principale del borgo settecentesco e presso l’ampio belvedere che si affaccia sul lago di Bolsena, allestito appositamente per ospitare le interviste agli studenti della locale terza media. Gli alunni hanno dialogato con lo psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, in arte “Lo Psicologo della strada”, rispondendo ai quesiti posti e ragionando sul tema scelto per la puntata: il senso delle punizioni, l’importanza ed il rispetto delle regole di comportamento, ed in che modo queste si possano considerare strumenti per esercitare la libertà. Un argomento spinoso affrontato dalla classe con profondità e partecipazione.

Grande la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale e della dott.ssa Luciana Billi, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Ruspantini del quale fa parte il plesso di San Lorenzo Nuovo, per l’ottima riuscita della trasmissione, che andrà in onda su Rai Uno sabato 6 maggio alle 10.00 , all’interno del programma “Uno Mattina in famiglia”.

“Una giornata scolastica diversa. – dice la D.ssa Luciana Billi – Coinvolti sapientemente nel gioco dialettico libertà/regole i nostri studenti hanno espresso opinioni e considerazioni personali sul significato delle sanzioni, creando spunti per ulteriori riflessioni”.

Le fa eco il Sindaco Bambini per il quale la partecipazione al format rappresenta “un’esperienza formativa importante per gli studenti ed un ottimo ritorno d’immagine per il nostro splendido paese (….) Ringrazio la RAI, il Professor Pieri ed Andrea Rispoli per aver scelto San Lorenzo Nuovo con la sua meravigliosa terrazza sul lago concedendoci, così, questa bella opportunità”.