Un itinerario verde per il benessere psico fisico dei cittadini, specie dei bambini

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Recentemente l’amministrazione comunale di Orte ha inaugurato il Giardino Sensoriale nell’ambito del Progetto Istrice, curato dall’assessore ai Servizi Sociali, Maria Stella Fuselli d’intesa con l’assessore ai Lavori Pubblici e vice sindaco Antonella Claudiani, presso i Giardini di Via LePiane

Secondo la definizione riportata nell’invito dell’inaugurazione, il giardino sensoriale, è un’area verde progettata e realizzata per stimolare tutti i cinque sensi. Essi, infatti, sono protagonisti assoluti e diventano una vera e propria parte integrante dell’area verde.

Il giardino sensoriale contribuirà a migliorare il benessere psico-fisico di un individuo. Per potenziare queste attitudini sono stati realizzati dei percorsi ad hoc, dove luci, profumi, suoni e gusti si sposano perfettamente.

Durante la permanenza in quest’isola felice, si avrà la possibilità di compiere dei viaggi interiori, scoprire le proprie priorità o semplicemente trovare un pò di tranquillità. Riuscirete finalmente a staccare la spina dal tran-tran quotidiano.

Le caratteristiche del giardino sensoriale sono:

Ingresso: ha un ruolo molto importante perchè separa l’oasi di pace dal resto del mondo caotico. Può essere un cancello o una siepe, come presso i giardini di Via Le Piane o un ponticello;

Zone per il riposo: sono i componenti fondamentali di un giardino e possono presentarsi sotto forma di panchine, grossi sassi. L’importante è che siano comode e collocate in zone fresche e ombreggiate;

Zona gioco: se vi sono dei bambini, è molto carina l’idea di creare uno piccolo spazio dove possono giocare, magari allestita con altalene o casette in legno;

Sentieri: devono avere un andamento sinuoso e regolare, sia per suddividere meglio le zone, sia per consentire delle passeggiate a prova di cadute;

Aiuole: possono avere il bordo rialzato e un accesso facilitato a chiunque desideri prendersi cura del giardino o avvicinarsi a qualche fiore.

L’assessore ai Servizi Sociali del comune di Orte Ida Mariastella Fuselli con la preziosissima azione dell’Associazione “Sulla Strada”, aveva attivato l’8 marzo 2022 lo Sportello dì Ascolto Antiviolenza, progetto “Istrice” con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la sede dì Via Matteotti, nel Centro Storico dì Orte.

Ogni martedì, dalle ore 9 alle 15, nella sede dì Via Matteotti 16 ( davanti al Monumento ai Caduti) e’ a disposizione della cittadinanza lo Sportello di ascolto contro la violenza, nell’ambito del Progetto Istrice, approntato dal Comune di Orte che ha inaugurato significativamente l’ 8 marzo scorso, lo SPORTELLO, che offre ascolto, informazione ed aiuto alle donne, ai minori, alle persone in difficoltà socio-economiche e a chiunque sia vittima di violenza e abusi.

Il progetto è realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo spazio dedicato allo sportello è stato individuato dall’amministrazione comunale in via G.Matteotti 16, dove è stato adattato un apposito locale; lo sportello è curato e gestito dall’associazione “Sulla Strada OdV” mediante personale specializzato.

Un ambiente quindi che possa essere visto come davvero sicuro da chi ha subito maltrattamenti e che possa fungere da punto di riferimento per tutto il territorio ortano, anche in collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, che può indirizzare verso la struttura dedicata.

Presso lo Sportello sono a disposizione gratuitamente i seguenti servizi: punto di ascolto, supporto psicologico, consulenza legale, orientamento al lavoro, orientamento ai servizi, sostegno alimentare, consulenze sanitarie, mediatore culturale.

Lo sportello e’ attrezzato con importanti attività collaterali, come il laboratorio sartoriale, il laboratorio giardino sensoriale che ha preso il via recentemente, percorsi dì inclusione e integrazione per minori e loro famiglie, il servizio dì mediazione culturale e varie attività ludicrous educative per minori.

Nella presentazione dell’iniziativa l’assessore comunale ai Servizi Sociali, Ida Mariastella Fuselli precisa che lo Sportello dedicato è aperto tutti i martedi dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

E’ inoltre,attivo un numero telefonico autonomo e un indirizzo mail: sportelloantiviolenza@sullastrada.org

E’ fondamentale dare opportunità di ascolto per combattere il fenomeno della violenza, sia fisica che psicologica, sulle donne e ogni forma di maltrattamento e di abuso su minori e persone fragili.

L’attivazione di questo Sportello di ascolto contro la violenza rappresenta un’ulteriore mano che il Comune di Orte tende alle sue cittadine e a tutti coloro che si trovano o che si sono trovati a vivere situazioni particolari.