FESTIVAL NAZIONALE ALBERTO CORINTI, APPUNTAMENTO CON L’INCONTRO DIBATTITO “TEATRO: IL GIOCO DELLA TERAPIA”

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli appuntamenti del festival nazionale di teatro Alberto Corinti, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Villanova Aps e dal Comune di Viterbo, in collaborazione con Astarte, in sinergia con ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio, con il patrocinio della UILT (Unione Italiana Libero Teatro), della Fondazione Carivit e del San Raffaele Viterbo. Venerdì 5 maggio, alle ore 17, sarà la volta dell’incontro dibattito, a cura di Paolo Manganiello, dal titolo Teatro: il gioco della terapia. A Viterbo, come in altre realtà, da anni, ha preso sempre più piede un’importante proposta culturale e artistica che vede impegnati operatori, registi, docenti e allievi provenienti dalle più diverse esperienze di vita, in alcuni casi difficili, in altre tragiche. Si tratta del teatro sociale, denominazione quanto mai generica – talvolta abusata – ma peculiare rispetto a questo genere di iniziative.

L’incontro sul teatro come terapia socio-riabilitativa è l’occasione per parlare di questa particolare pratica, da vari punti di vista. È anche una nuova opportunità. A Viterbo infatti per la prima volta si parlerà di tale pratica non solo tra addetti ai lavori, ma con il pubblico e con tutti gli interessati al tema. Lo scopo è quello di fare il punto sul teatro integrato (socio-riabilitativo) come branca del teatro sociale, soprattutto per quanto riguarda la città di Viterbo: quali sono le novità, le proposte e le prospettive, in un’ottica di collaborazione e scambio tra le diverse realtà e professionalità coinvolte. Parteciperanno tutti coloro che a vario titolo prendono parte a percorsi, proposte e progetti in ambito di teatro socio-riabilitativo.

Aprirà l’evento l’assessore alla Cultura e vicesindaco del Comune di Viterbo Alfonso Antoniozzi. Coordineranno Roberto Alessandrini, antropologo, docente di ermeneutica pedagogica e Paolo Manganiello, regista, docente, pedagogo, studioso di teatro sociale. In programma gli interventi di Chiara Palumbo, regista, operatrice teatrale Associazione Astarte, Elda Martinelli, regista, pedagoga, specializzata in teatro-ragazzi – Ass. Teatro di Carta, Graziella Fiorucci, presidente Ass. Amici di Galiana, Piergiorgio Guidorzi (direttore sanitario del San Raffaele Viterbo), Ermanno Gioacchini (dirigente medico e responsabile sanitario SR Villa Adriana, responsabile del progetto teatro terapeutico della UILT – Unione Italiana Libero Teatro), Elena Mozzetta, regista, musicista, pedagoga, Francesco Cerra, regista e direttore dell’associazione Tetraedro, Marco Marcelli, direttore UOC neuropsichiatria infantile della ASL di Viterbo, Massimo Corinti, Associazione Culturale Villanova, Luca Fornari, ATCL, Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

