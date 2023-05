NewTuscia – ROMA – “Il problema dell’erosione costiera che sta mettendo a rischio oltre il 50 per cento delle coste del Lazio e la ricostruzione delle aree della Provincia di Rieti colpite e in alcuni casi distrutte dal terremoto del 2016 sono stati i temi centrali della Commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione, che si è riunita oggi per la prima volta nella sede del Consiglio regionale.

A breve partirà un ciclo di audizioni alle quali saranno invitati tutti i sindaci dei comuni costieri della nostra regione, al fine di procedere in maniera sinergica per arginare un fenomeno che oltre a comportare una perdita economica per il tessuto economico e produttivo regionale, implica anche importanti rischi per la sicurezza e l’incolumità delle aree insediate, oltre che per il patrimonio naturalistico.

Contestualmente va accelerata la ricostruzione, post-sisma, di Amatrice e dei comuni del reatino per la quale se è vero che diversi passi in avanti sono stati fatti, è anche vero che moltissimo ancora c’è da fare. Come istituzione regionale abbiamo il dovere di fare la nostra parte e di far sentire la nostra presenza, per questo una delle prossime sedute di Commissione si terrà proprio in provincia di Rieti”.