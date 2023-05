NewTuscia – VITERBO – Giovedì 4 maggio, a partire dalle ore 8.30 fino alle ore 17, divieto di circolazione in via San Lorenzo, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Chigi.

Tale provvedimento, disposto con apposita ordinanza del settore VII (n. 270 del 28-4-2023), su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire lo scarico e il montaggio di un ponteggio.

Sarà garantito il transito veicolare in via Chigi e sarà consentito il passaggio pedonale in via San Lorenzo. Il divieto di circolazione sarà portato a conoscenza degli utenti della strada attraverso apposita segnaletica mobile.