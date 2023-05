Anche un nuovo logo per l’edizione che andrà in scena dl 5 al 9 luglio

NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – (di Riccardo Frezza ) – Con l’inizio della primavera, si iniziano a scoprire anche le prime anticipazioni dei vari Festival in programma nel periodo estivo nella Regione Umbria.

Il Festival dei Due Mondi ha già iniziato a rendere pubblica buona parte del programma, così anche Umbria Jazz e il Trasimeno Music Festival di Angela Hewitt, ora è giunto il momento di scoprire anche il Festival di Montone che, quest’anno, presenta due importanti novità.

La prima, riguarda la storica direttrice artistica, Vanessa Strizzi, che ha deciso di prendersi il cosiddetto, anno sabbatico così nell’edizione 2023, la manifestazione sarà diretta da due giovani, Teresa Mignolli e Rachele Parietti, che già in passato avevano collaborato con la Strizzi.

La seconda novità, riguarda il mitico logo, che sarà cambiato rispetto a quello storico, realizzato dal regista Terry Gilliam. Per realizzare un logo degno di tale manifestazione, il festival, ha deciso di pubblicare un bando destinato soprattutto alle Accademie di Belle Arti d’Italia , agli Istituti d’Arte e ad una serie di studi di arti grafiche di Perugia. Una commissione di tutto rispetto, ha selezionato 10 opere finaliste su ben 32 bozzetti ed una commissione “ad hoc” ha scelto l’opera vincitrice.

“La nostra idea per il nuovo manifesto del Festival nasce dal desiderio di rompere gli schemi” – spiegano le due ragazze vincitrici del bando, Arianna Arcefili, reatina, e Sofia Chiari, perugina, che hanno studiato all’Istituto Italiano di Design di Perugia – “provando a creare qualcosa di nuovo e inaspettato. Battista Sforza insieme al proiettore cinematografico sono stati il nostro nucleo di ispirazione. Abbiamo creato dei cerchi concentrici al cui interno vi è il collage del soggetto. Sullo sfondo abbiamo posizionato Montone, luogo in cui si tiene il Festival, ambientato in una notte stellata dove gli astri partecipano al gioco vorticante mentre la pellicola gira nel proiettore trasportandoci verso nuove oniriche visioni. “Siamo onorate e immensamente grate a Terry Gilliam per aver scelto la nostra opera”. Il nuovo logo verrà utilizzato nei poster sparsi per la regione, nel catalogo del Festival, oltreché nel sito e per i social. Umbria Film Festival, giunto alla sua 27ma edizione, si svolgerà a Montone dal 5 al 9 luglio 2023.