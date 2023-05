di Diletta Riccelli

NewTuscia – NEW YORK – Il Met Gala, per gli amanti della moda, è senza alcun ombra di dubbio uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La serata di beneficenza organizzata da Vogue ha come scopo di raccogliere fondi e di celebrare il mondo dell’haute couture. Quest’anno l’evento era dedicato a Karl Lagerfeld, direttore creativo di Chanel, Fendi e di una sua linea personale, scomparso nel 2019. Una corsa sfrenata all’abito più eccentrico, l’opulenza che collima con il cattivo gusto, quel bisogno spasmodico di voler a tutti i costi stupire. C’è da domandarsi se, nel 2023, in un contesto storico, politico ed economico come quello attuale, la moda non abbia bisogno di rivedere i propri codici comunicativi.

Anna Wintour, direttrice di Vogue America, è il braccio e la mente dietro questa manifestazione che sembra ignorare totalmente il bisogno di educare le generazioni future a una moda fruibile ed ecosostenibile.

Mentre la maggior parte dei produttori di beni di consumo si impegna alla ricerca di campagne di Greenwashing efficaci, la moda sembra crearne solo di facciata, senza impegnarsi realmente.

Sono ormai tristemente note le foto del deserto di Atacama in Cile: una discarica a cielo aperto di 39mila tonnellate di maglioni, jeans e t-shirt provenienti in prevalenza da mercati occidentali. Il risultato di un fast-fashion sempre più usa e getta, di abiti indossati pochissime volte e poi resi spazzatura, spesso di dubbia qualità e prodotti sfruttando il lavoro minorile.

Un’eco-responsabilità che purtroppo non ha ancora fatto breccia nel cuore di tutti. Si stima che in Italia uno dei settori più inquinanti sia proprio quello tessile: 480.000 tonnellate prodotte solamente nell’anno 2019. Nel 2022 è stata però introdotta l’obbligatorietà della raccolta differenziata per i tessili, anticipando le aspettative comunitarie di tre anni. Un piccolo sforzo a fronte di un lavoro vastissimo che richiede grandi campagne di sensibilizzazione e un’educazione approfondita dedicata alle nuove generazioni.

Viene perciò da domandarsi se, in controtendenza con la pesante crisi economica che aleggia in America, ci sia bisogno di queste manifestazioni che mascherano la propria superficialità dietro il denaro elargito. Stesso interrogativo riguardo la settimana della moda milanese dove, centinaia di abiti sfilano in passerella e non è sempre chiaro quale sia la destinazione finale dei tantissimi modelli proposti.

Quello che forse ci allontana dall’ideale di una moda sostenibile, è proprio la comunicazione dedicata ad essa. L’idea che il vintage sia una realtà polverosa e odorosa di naftalina e che il riciclo di abiti sia esclusivo appannaggio di chi non può permettersi dell’altro. Forse è importante per il mondo della moda, cambiare la chiave di lettura cercando di rivolgersi alle nuove generazioni in maniera più innovativa e incisiva.