NewTuscia – VITERBO – Il 6 e 7 maggio Viterbo sarà coinvolta nel Progetto Fotografico nazionale “OBIETTIVO ITALIA – CENSIMENTO FOTOGRAFICO”, organizzato da FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – in collaborazione con l’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica.

Il progetto è stato lanciato in occasione del 75° anno di attività di FIAF, Associazione nazionale senza fini di lucro che, da sempre, divulga e sostiene la fotografia su tutto il territorio nazionale, con uno sguardo proiettato al futuro.

Sabato 6 maggio dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e domenica 7 maggio dalle 16,00 alle 19,00) in contemporanea con altri 200 Circoli Fotografici affiliati FIAF, il Gruppo Viterbo FIAF allestirà un set fotografico a Viterbo, presso la Chiesa di Santa Maria della Salute (sede Archeotuscia) in Via della Pescheria per raccogliere i RITRATTI DEGLI ITALIANI. Fotograferemo tutte le persone che si presenteranno allo scopo di realizzare, in simultanea con le altre località italiane, il più ampio affresco corale della popolazione nazionale. I ritratti raccolti a livello nazionale saranno poi esposti a Torino con inaugurazione l’8 dicembre.

“L’idea della Federazione è che la fotografia sia principalmente un fatto sociale, un eccellente strumento per raccontare la contemporaneità dove tutti siamo protagonisti, come fruitori ma anche come parte integrante della rappresentazione”, ha dichiarato Roberto Rossi Presidente FIAF. “Per questo, per festeggiare i 75 anni della nostra storia, con Obiettivo Italia vogliamo restituire alla collettività un mosaico fotografico degli Italiani oggi realizzato da tutti noi, con decine di migliaia di volti per guardarci allo specchio come Paese, grazie alla Fotografia”.

La partecipazione è totalmente gratuita