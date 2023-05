I contributi che verranno erogati ai soggetti pubblici e privati partecipanti nell’ambito delle misure gestite da Unioncamere nel Reatino saranno di oltre 10 milioni di euro

NewTuscia – RIETI – Venti progetti di soggetti pubblici e privati ammessi di cui 12 finanziabili nell’Alto Lazio, ed in particolare nei comuni della provincia di Rieti che ricadono nel “cratere sismico”, per un contributo cumulato previsto pari ad oltre 10 milioni di euro. Questi i numeri riportati nelle graduatorie relative ai bandi B2.1, B2.2 e B2.3, pubblicate in questi giorni, dei progetti ammissibili a finanziamento del Fondo complementare aree sisma 2009-2016, il programma di incentivi per il rilancio sociale ed economico delle Regioni colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal piano nazionale complementare al Pnrr. Le graduatorie di queste misure sono disponibili sul sito https://sisma2016.gov.it/ insieme ad ulteriori graduatorie uscite relativamente ai bandi Nextappennino gestiti da Invitalia.

I bandi sub-misura B2 sono stati gestiti da Unioncamere, con attività di orientamento e animazione svolta dagli Enti camerali del “cratere” tra cui la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, in base alla convenzione siglata tra Unioncamere, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, e il responsabile della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009.

I bandi gestiti dal sistema camerale hanno riguardato interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici; contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico; interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità.