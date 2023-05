124mila euro per Porta Posterola e Porta Cubica

NEWTUSCIA/UMBRIA – AMELIA – (di Riccardo Frezza ) – Ad Amelia, torneranno a splendere due importantissimi monumenti, quello di Porta Posterola e di Porta Cubica ad Amelia. infatti sono iniziati i lavori per restaurare questi due importanti monumenti presenti presso il centro storico amerino.

Il restauro sarà possibile, grazie ai fondi ottenuti a seguito dell’aggiudicazione del bando Gal Ternano, al quale aveva partecipato con due progetti relativi al recupero dei beni culturali minori per la loro conservazione e fruizione.

L’importo destinato al recupero è di circa 124mila euro, che serviranno, per quanto riguarda Porta Posterola per il rifacimento della copertura e il restauro del paramento murario oltre ad un nuovo impianto di illuminazione, mentre per il recupero di Porta Cubica, che si trova a ridosso di Piazza Marconi, l’intervento riguarderà la pulizia del travertino, e il rifacimento dell’intonaco, con l’esecuzione di nuova tinteggiatura e il rifacimento della pavimentazione in pietra. Ovviamente si provvederà anche a rifare un nuovo impianto luci.

Soddisfazione per il sindaco e vicesindaco, che esprimono soddisfazione e sottolineano il rispetto degli impegni presi per restituire decoro e dignità al centro storico dopo anni di trascuratezza.

(di Riccardo Frezza 02.05.2023)