NewTuscia – VITERBO – Va in archivio anche la quarta delle sei prove del circuito della Maremma Tosco Laziale. Viterbo ha accolto centinaia di biker partecipanti alla Cimini Race, la Granfondo valida anche quale Campionato Regionale Csi. Il tracciato disegnato intorno al Lago di Vico ha ancora una volta colto nel segno, affascinando i biker presenti e soddisfatti dalla puntuale organizzazione del locale Team Bike.

La vittoria è andata a Pierluigi Torelli (Team Bike Palombara Sabina) che sul percorso di 45 km per 1.300 metri di dislivello si è presentato solitario al traguardo in 1h52’54” con 4’12” su Giovanni Gatti (Gm Bike) che di fatto ha impedito la tripletta del forte sodalizio della provincia romana. Terzo infatti ha chiuso Valerio Piancatelli a 5’00”, quarto Luca Chiodi a 7’51”. A far festa fra le donne è stata Paola Sassara (Team Bike Viterbo 2002) che nella gara di casa ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2h46’51” con un vantaggio di 7’05” su Martina Crocioni (Team Revolution Bike) e 7’22” su Simona Cianchella (Team Bike Palombara).

La manifestazione, che ha goduto del patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e dell’Ance, ha riempito le strade e i sentieri di San Martino al Cimino di mille colori. Tanti i volontari sparsi sul percorso, grazie anche al sostegno delle associazioni locali. Prossima tappa del circuito il 28 maggio quando si andrà a Palombara Sabina (RM) per la Marathon dei Monti Lucretili.