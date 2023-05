NewTuscia – SERRAVALLE PISTOIESE – Venerdì mattina alcuni esponenti di “Serravalle Civica” hanno depositato esposto presso la Procura della Repubblica per chiedere che la Magistratura faccia chiarezza sul respingimento della petizione a favore dell’ampliamento e potenziamento delle funzioni del Comitato Cittadino per la Discarica (Ex Comitato di Controllo) mediante revisione della convenzione con il gestore dell’impianto.

Non accusiamo nessuno, segnaliamo solo un comportamento che appare irregolare, violando lo Statuto Comunale e i diritti dei cittadini, soprattutto delle 205 persone che hanno firmato.

Riassumiamo i fatti:

– il 18 marzo abbiamo depositato all’ufficio protocollo del Comune la petizione;

– il 15 aprile il sindaco ha respinto la petizione affermando che le richieste formulate si trovano già nella convenzione sottoscritta da ente comunale e gestore;

– nel testo della convenzione, relativamente alle funzioni del Comitato di Controllo, non è contemplato niente di ciò, essendo peraltro un testo molto vago, che necessita di essere meglio definito e precisato; d’altra parte se le nostre richieste fossero già previste nella convenzione avrebbero dovuto comparire nel Regolamento relativo al funzionamento del Comitato, che invece è stato midificato un anno fa proprio per privare l’organo di ogni compito di vigilanza;

A ciò si aggiunge l’atteggiamento derisorio di alcuni amministratori – a nostro avviso inammissibile in figure istituzionali- nei confronti della nostra iniziativa a tutela della salute pubblica. Da notare che proprio loro, nella campagna elettorale del 2017 – che li vide vincitori delle elezioni comunali – incentrarono la loro campagna elettorale sulla chiusura dell’impianto del Cassero.