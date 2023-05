Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nella trasmissione televisiva Fatti e Commenti in onda questo fine settimana su Teleorte e visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it con il collega Gaetano Alaimo, con la regia di Marco Nicoletti avremo in studio i segretari generali di Viterbo della CGIL, Stefania Pomante, della Cisl Fortunato Mannino e Silvia Somigli in rappresentanza del segretario della UIL Giancarlo Turchetti in occasione del Primo Maggio, festa del Lavoro, che quest’anno sarà incentrata sul tema “75 anni della Costituzione: 1948-2023. L’Italia e’ una repubblica democratica fondata sul Lavoro”

Le opportunità di lavoro con gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e e Resilienza le condizioni di massima sicurezza e salute da assicurare nei luoghi di lavoro, i giovani, gli anziani, l’adeguamento tecnologico il calo demografico, il rilancio dell’agricoltura biologica, la cultura ed il turismo, il termalismo, il polo ceramico, la carenza infrastrutturale stradale e ferroviaria o il mancato adeguamento delle infrastrutture esistenti, sono le problematiche generali che il sindacato della Tuscia pone in rilievo in questo 1 maggio 2023 e che cura con particolare impegno su tutti i tavoli di trattativa con le istituzioni territoriali comunali, provinciali e regionali, oltre che principalmente con i datori di lavoro dei settori produttivi della Tuscia.

I sindacati si sono dichiarati decisi all’attuazione per la Tuscia di un Progetto di sviluppo integrato a lungo termine, puntando sugli investimenti immediati del Piano di Ripresa e Resilienza, 41 progetti per il Lazio che garantirebbero 25.000 posti di lavoro per cinque anni, con 1.600 occupati solo per la rete digitale. Le opportunità occupazionali potrebbero salire a circa 40.000 se venissero attuati i 41 progetti Pnrr per 17 miliardi, concentrando gli investimenti su tre linee strategiche: modernizzazione, transizione ecologica, inclusione sociale e territoriale e parità di genere.

Se allo stato attuale sarebbero stati spesi solo il 6% dei finanziamenti occorre intensificare l’attuazione concreta degli stessi, valutando che il 65% dei progetti di investimenti passa per i comuni ed il 60 % di questi e’ destinato a comuni con meno di 5.000 abitanti.

Fortunato Mannino della Cisl e Stefania Pomante della CGIL hanno insistito per la Tuscia sul rilancio dell’occupazione qualificata, gli investimenti sul turismo, sui collegamenti viari e ferroviari, sull’agricoltura e la produzione energetica basate sulle nuove tecnologie , la rivalutazione dei centri storici e un programma di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio edilizio con qualificazione energetica e ambientale.

Inoltre per la provincia di Viterbo Silvia Somigli della UIL ha posto in risalto l’incremento occupazionale registrato in agricoltura e nell’edilizia oltre che nell’occupazione femminile. Un cenno particolare e’ andato al potenziamento irrinunciabile della formazione e dell’istruzione scolastica per i giovani.

A 75 anni della Costituzione i sindacati auspicano una reale valorizzazione del lavoro in ogni sua forma, come presupposto di sviluppo e benessere sociale, nel Paese e in particolare nella Tuscia viterbese.