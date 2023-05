NewTuscia – ORVIETO – Si è svolto ad orvieto domenica 30 aprile 2023 il campionato umbro di società di atletica riservato alle categorie Ragazzi/e. Alla manifestazione ha partecipato fuori classifica anche la formazione viterbese della Finass Assicurazione Atletica, potendo utilizzare i punteggi dei suoi atleti ai fini del campionato regionale laziale.

Giornata non proprio primaverile, con la pioggia che spesso ha fatto la sua comparsa, ma che non ha impedito ai numerosi e giovanissimi atleti presenti, di ottenere buoni risultati tecnici. Tra i viterbesi i migliori risultati sono stati ottenuti da Matilde Casini, strepitosa sui 60m. che coglie il suo nuovo record personale e provinciale della categoria Ragazze con 8″28 (il precedente record era datato 2010 ed era stato ottenuto sempre da un’atleta della Finass, Claudia Filippi con 8″1), Anna Bussolin e Caterina Zamboi nel lungo 2^ e 6^ con rispettivamente 3.77m. e 3,44m. e Sofia Andrusca 5^ nel Vortex con 23,42m. Della rappresentativa della Finass facevano parte anche Andrea Forte, Gabriel Vecchietti, Michele Benedetti, Alessandro Fabbretti, Davide Giurini, Matteo Scarponi e Riccardo Bellachioma per i maschi e Valentina Medici, Emma Ceccantoni, Claudia Iacomelli, Chiara Marini, Sophie De Parri e Sole Coletta per le femmine. (G.M.)