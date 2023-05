NewTuscia – VITERBO – L’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT batte in trasferta la Virtus Valmontone, guadagna due posizioni in classifica e conquista matematicamente i playoff.

Partita importantissima quella contro il team di coach Ippoliti che lottava per accedere alla fase finale del campionato e che ha disputato un’ottima partita mettendo in seria difficoltà, fino a metà terzo quarto, i viterbesi.

Eccellenti infatti le percentuali di tiro dei padroni di casa, aggiunte ad una prova di carattere e di grande agonismo che ha imbrigliato i biancostellati, apparsi nella prima parte di gara non reattivi nella fase difensiva. La Stella Azzurra però è riuscita a non subire troppi danni dallo scoppiettante attacco casalingo perché, pur subendo 48 nei primi venti minuti, ha potuto mantenersi sul -3 grazie ad una fase offensiva comunque efficace, alle mani calde di Ortenzi e ad un Cittadini letteralmente immarcabile sotto canestro.

Dopo il riposo lungo la Stella entra in campo e Valmontone allunga ancora fino al 53-47, ma i biancostellati cambiano finalmente ritmo e soprattutto mettono in campo una difesa pressante ed efficace che lascia solo 12 punti ai locali. Meroi velocizza la manovra, Price (18 rimbalzi) e Cittadini spingono sull’acceleratore, Casanova e Baldelli danno ulteriore fisicità e Manzo e Pebole piazzano

un paio di triple per il 65-60 che conclude la terza frazione. Una bomba ciascuno di Cernic ed

Ugolini ridanno il sorpasso a Valmontone, ma ancora Pebole e Manzo da oltre l’arco allungano per l’Ortoetruria-WeCOM che va sul +10 a 4’ dalla fine. La Virtus tenta l’ultimo assalto con un gioco da

tre di Ogiemwonyi, ma Pebole risponde con 5 punti consecutivi per il +12 (86-74).

Ultimi affondi di Valmontone davanti ai quali la Stella chiude ogni varco e con Pebole e Price sigilla la gara sul 95-78, buonissimo risultato anche per la fondamentale differenza canestri complessiva.

Partita difficile e scorbutica che i biancoblu si sono complicati troppo a lungo per non aver saputo arginare efficacemente gli attacchi avversari, ma che poi la qualità del roster ed un approccio convinto alla partita hanno saputo mettere sui binari giusti con ben 50 punti a referto nei due quarti finali.

Prossimo impegno per la Stella Azzurra VT quello di domenica al Palamalé. Ultima gara interna della fase “ad orologio” conto Cassino. Serviranno due punti ma, sperando di recuperare Rogani e Taurchini, anche un’altra convincente e soprattutto fruttuosa prova in attacco per salire ancora in classifica e conquistare uno dei posti migliori in griglia playoff.

ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT 95: Price 22, Ortenzi 11, Manzo 17, Cittadini 19, Nieddu ne, Bertollini ne, Baldelli 3, Taurchini ne, Pebole 21, Meroi, Mataloni ne, Casanova 2. Coach:

U. Fanciullo. Ass.ti: J. Vitali, U. Cardoni.

VIRTUS VALMONTONE 78: Iannuzzi 13, Veljkovic 15, Gori, D’Ascenzo, Ogiemwonyi 11, Ugolini

15, Tarahija 9, Vieira, Cernic 15. Coach: A. Ippoliti

Parziali: 19-21/ 26-27/ 20-12/ 30-18

Rimbalzi: Price 18, Cittadini 8, Pebole 7, Gori 4

Assist: Meroi e Pebole 3, Ugolini 2