NewTuscia – NARNI – Giornata di prove ufficiali al Campo de li Giochi per la Corsa all’Anello di Narni domenica 30 aprile. A sondare la pista sono stati i cavalieri dei tre Terzieri.

In campo per Mezule Cristiano Liti, Ernesto Wilmi Santirosi e Tommaso Finestra su Deserto Proibito, Air County, Scoiattolina, Bebayeb; per Fraporta Luca Paterni, Leonardo Piciucchi, Mattia Zannori e Jacopo Rossi su Donn Medellin, Mazzini, Oro Y Plata, Sou Incantada, Front Office; per Santa Maria Marco Bisonni e Tommaso Suadoni su In the Woods, Sky Bridge, Spirit of Fall, Fantarecchia.

Per i binomi che scenderanno in campo il 14 maggio occorrerà attendere il prossimo 13 maggio quando alle 12, in piazza dei Priori, si terrà il sorteggio dei cavalieri giostranti.

Molto soddisfatti i responsabili della segreteria tecnica dell’associazione Corsa all’Anello Filippo Miliacca e Leonardo Basilotta per la grinta e il fair play dei fantini che con grande impegno e concentrazione hanno affrontato la prova.

Diversi in questo 2023, come spiega Filippo Miliacca: «gli interventi sulla pista come, tra gli altri, il verde da contorno. È stata rifatta la semina, abbiamo sistemato l’impianto di irrigazione e abbiamo predisposto un bordino di materiale molto morbido a delimitare le zone esterne e completato il montaggio del collo d’oca esternamente sulle due curve. Alla fine, il colpo d’occhio sarà sicuramente diverso rispetto agli anni passati».

Non solo bellezza per gli occhi e cuori che battono a ogni giro di campo, ma anche la certezza dell’aspetto sicurezza: «su cui abbiamo sempre puntato molto per quanto riguarda il settore veterinario, quello tecnico e la sinergia con le scuderie. Per noi è la cosa più importante è garantire alti livelli di sicurezza. La tutela degli animali è al primo posto e, anche in questo, curiamo ogni minimo particolare con accortezza massima, tra analisi, visite, idoneità. Abbiamo uno staff veterinario che, a mio parere, è uno dei più validi per quanto riguarda questa tipologia di giostre: Marco Pepe, Guido Castellano e Stephanie Rouge, veterinaria della Federazione».

La Corsa all’Anello, che si protrarrà fino al prossimo 14 maggio, è promossa dall’omonima associazione, con il sostegno e il patrocinio della Comunità Europea, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del Comune di Narni, della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, della Camera di Commercio dell’Umbria.

Biglietti per la Corsa all’Anello del 14 maggio in prevendita su circuito VivaTicket.

Sito ufficiale www.corsallanello.it