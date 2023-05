NewTuscia – MONTEFIASCONE – Mercoledì 3 maggio alle ore 10 nella splendida cornice della Rocca dei Papi arriva per un incontro con le scuole organizzato dal Comune di Montefiascone in collaborazione con l’Associazione Culturale Compagnia del Teatro Caffeina Gherardo Colombo .

Magistrato attualmente fuori servizio, è noto per aver condotto, o contribuito a condurre, inchieste importanti sul crimine organizzato, la corruzione, il terrorismo e la mafia, tra cui la scoperta della Loggia P2 e Mani Pulite.

Ha pubblicato diversi libri nei quali mette la sua esperienza di magistrato al servizio di una divulgazione attenta e scrupolosa dei concetti di democrazia, giustizia e cittadinanza.

A Montefiascone presentera agli studenti di Montefiascone ‘il libro scritto con Anna Sarfatti ‘Educare alla legalità .Suggerimenti pratici e non per genitori e insegnanti ‘ edito da Salani

«Una lettura istruttiva anche per gli adulti» questo il commento del Corriere della Sera

Questo libro aiuta genitori, insegnanti e tutti coloro che lavorano nella formazione a parlare ai giovani delle regole di una società civile, di rispetto della legalità e dei suoi principi, attraverso l’analisi e lo studio degli articoli più importanti della nostra Costituzione.

Nato dall’esperienza diretta di Anna Sarfatti, insegnante , e di Gherardo Colombo, che negli ultimi anni ha incontrato centinaia di ragazzi nelle scuole, questo saggio è uno strumento indispensabile, affinché dalla scuola primaria alla secondaria si apprendano concetti complessi con parole semplici e tanti esempi concreti. Solo imparando a conoscere la Costituzione da piccoli si può diventare cittadini consapevoli, come dice, in queste pagine, un bambino di dieci anni: «Secondo tutti i bambini che seguono la Costituzione il mondo deve essere rispettato sennò non si chiamerebbe mondo. È grazie al mondo che siamo stati fatti e cresciuti e quindi siamo in debito e dobbiamo dargli un po’ di rispetto in cambio.»

L’incontro al quale interverrà la Sindaca Giuliano De Santis sarà introdotto da Renato Trape ‘ consigliere delegato alla cultura di Montefiascone e sarà moderato dall’Avvocato Giuseppe Picchiarelli del foro di Viterbo.

L’appuntamento è per mercoledì mattina alle ore 10 alla Rocca del Papi di Montefiascone

Associazione Culturale Compagnia del Teatro Caffeina