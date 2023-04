NewTuscia – VITERBO – Penultima gara esterna della fase “ad orologio” per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT che affronta stasera in trasferta la Virtus Valmontone. Partita molto importante perché la conquista dei due punti in palio potrebbe rappresentare per i padroni di casa una speranza per ottenere ancora un posto nella fase finale del campionato, mentre per i viterbesi significherebbe un ulteriore passo in avanti nella griglia playoff.

Valmontone è squadra veloce, agonisticamente valida e temibile in casa, nella quale sono presenti elementi interessanti come Ugolini, Cernic, Veljkovic ed Ogiemwonyi, che insieme a giovani di

talento costituiscono un roster di buona qualità.

La Stella Azzurra esce da tre risultati positivi ottenuti a Roma contro la Tiber ed al PalaMalè con

Formia e Smit e cercherà di allungare la propria striscia positiva.

“Abbiamo necessità di esprimerci con il massimo impegno nei tre incontri in calendario prima dei playoff – dichiara coach Fanciullo – al fine di poter ottenere un incrocio più favorevole possibile per giocarci tutte le nostre carte. Ma al di là dell’avversaria che incontreremo voglio che i ragazzi diano il massimo ed affrontino ogni gara senza concedersi pause o momenti di superficialità. Lo dobbiamo prima a noi stessi, poi a chi ci segue ed infine dobbiamo definitivamente reagire a tutti quegli infortuni, gravi e non, che comunque di fatto ci impediscono da mesi di avere un roster al completo. Chi scende in campo sa perfettamente che proprio in questo momento serve tutta la determinazione possibile ed il massimo coinvolgimento mentale. Nell’ultima gara interna non siamo stati brillantissimi, a differenza dell’ultima trasferta contro la Tiber dove abbiamo messo in campo una buona prestazione che voglio che i ragazzi stasera ripetano senza alcuna distrazione. Tutti abbiamo l’obbligo di giocare ogni partita che ci aspetta da qui fino alla fine della stagione come se fosse la finalissima”.

Per questa sera convocati Price, Ortenzi, Manzo, Cittadini, Nieddu, Bertollini, Baldelli, Taurchini,

Pebole, Meroi, Mataloni e Casanova.

Palla a due alle ore 18,00 sotto la direzione di Zambotto di Cantalice e Formica di Roma.