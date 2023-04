NewTuscia – TARQUINIA – C’è un’aria di allegria in città e di grande soddisfazione per un evento che torna finalmente a splendere. Il pubblico abbraccia con entusiasmo questa edizione 2023 della Fiera di Tarquinia Lido, rinnovata nello stile e nei contenuti, e che promette di intrattenere grandi e piccini in mille modi diversi. Già un’affluenza di pubblico importante quella di ieri e altrettanto ci si aspetta nei prossimi giorni.

Ore 12.00: si taglia finalmente il nastro di questo evento tanto atteso dai tarquiniesi e non solo. A tagliare il nastro tricolore sono i consiglieri regionali Daniele Sabatini, Enrico Panunzi, Edy Palazzi, Valentina Paterna, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente, l’assessore provinciale Maurizio Palozzi, il consigliere regionale Stefano Zacchini e naturalmente il Sindaco Alessandro Giulivi con tutta l’Amministrazione Comunale al fianco e le Autorità Militari.

Il corteo dell’inaugurazione si è poi mosso lungo il tracciato fieristico facendo una simpatica tappa nell’area dove l’allevamento “Piani degli Alpaca” ha portato una decina di esemplari di questi animali unici che hanno deliziato tutti con la loro dolcezza e la morbidezza dei loro manti.

L’inaugurazione si è quindi spostata nel Padiglione dei convegni dove hanno preso la parola il Sindaco Giulivi e il Vicesindaco Serafini per spendere alcune frasi di presentazione di questa edizione 2023 della Fiera, la 74esima per la precisione, ha spiegato Serafini, dal 1948: “ma questa è una nuova fiera, una nuova edizione”, precisa. “Una fiera che mette l’agricoltura ed il turismo al centro” continua Giulivi. È poi Edy Palazzi a prendere la parola, ribadendo “l’importanza delle fiere come sponsorizzazione territoriale, soprattutto quelle che promuovono la produzione agricola della nostra regione”. Daniele Sabatini ha ricordato “quanto l’agricoltura sia alla base dello sviluppo territoriale, economico e culturale rispetto ad una terra a vocazione rurale come la nostra”. Valentina Paterna ha infine concluso portando i saluti del Presidente Francesco Rocca.

A chiudere la presentazione della fiera, Gianni Di Nardo, Presidente di Federacma ed organizzatore di questo evento al fianco del Comune di Tarquinia, ribadendo quanto si sia puntato alla novità del progetto per trasformare la fiera in una tre-giorni tutta dedicata a Tarquinia e che diventi anche un volano unico per sponsorizzarne cultura e turismo. Ai festeggiamenti per l’inaugurazione si è poi aggiunto anche l’Assessore Giancarlo Righini.

Nel primo pomeriggio il colorato corteo dei trattori ha animato questa prima giornata.

Adesso è tutta da gustare e da assaporare, una ricchissima edizione della Fiera di Tarquinia Lido, in tutte le sue parti e senza dimenticare di fare tappa nel centro storico di Tarquinia, per godere anche delle sue bellezze storico-artistiche, dei suoi parchi archeologici e della sua rete museale che in occasione della fiera resteranno sempre aperti al pubblico, compreso lunedì 1° maggio.