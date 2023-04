NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Una partita incredibile al Palasmargiassi vede l’Ecosantagata Civita Castellana superare per 3-0 la Lupi Pontedera e difendere il primato nel girone F di serie B.

Coach Cristina Gargagli manda in campo un sestetto formato da Cordano alzatore, Petri opposto, capitan Genna e Della Rosa schiacciatori, Simoni e Consalvo centrali e Andreini libero.

Partenza shock per l’Ecosantagata, che va sotto di 5 punti. Un time out di Gargagli consente però ai rossoblù di riordinare le idee e la rimonta è fulminea. Si prosegue punto a punto con scambi bellissimi, perché la Lupi Pontedera non ha obiettivi di classifica, ma gioca con la voglia di dimostrare il proprio valore a casa della capolista e quindi dà spettacolo. Uno spettacolo che si protrae ben oltre la durata convenzionale del set: per assegnare il primo gioco all’Ecosantagata, infatti, si arriva addirittura al 39-37. Un punteggio incredibile, che la dice lunga sulle emozioni vissute in campo per ben 45 minuti.

Nonostante l’enorme sforzo profuso nel primo set, al rientro in campo le due squadre continuano a guerreggiare punto a punto come se niente fosse. Ma a metà parziale l’Ecosantagata continua a spingere al massimo, mentre Pontedera segna il passo e perde terreno. È l’occasione che i padroni di casa aspettavano per allungare fino al 25-16.

Terzo set con la Lupi Pontedera che ormai è in debito d’ossigeno. L’Ecosantagata, invece, è un martello, allunga subito e porta a casa game e partita col punteggio di 25-15.

Grazie a quest’importantissima vittoria, l’Ecosantagata Civita Castellana resta in testa alla classifica a una giornata dal termine del campionato.

Ecosantagata Civita Castellana – Lupi Pontedera 3-0 (39-37; 25-16; 25-15)