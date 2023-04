NewTuscia – VITERBO – Una tragedia ancora non del tutto chiarita. Una cittadina dominicana di 53 anni residente a Viterbo in via del Pavone, nella mattina di ieri poco dopo le 10, è deceduta cadendo dal secondo piano dello stabile in cui abitava.

A dare l’allarme dei passanti che hanno trovato la donna in condizioni molto critiche a terra in un tratto tra via del Pavone e via del Repuzzolo. La donna non avrebbe trovato le chiavi di casa e, avendo sul terrazzo il suo cane cui era molto legata, avrebbe cercato di scavalcare dalla terrazza condominiale verso il balcone per raggiungere l’animale. Purtroppo è scivolata perdendo l’equilibrio ed è caduta rovinosamente.

Queste informazioni le avrebbe dette la stessa donna ai soccorritori poco prima di morire per le lesioni gravissime riportate nella caduta.

Sul posto sono subito giunti i sanitari dell’Ares 118 che hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Belcolle la cittadina dominicana non potendo, però, fare nulla per salvarle la vita. Erano presenti anche gli agenti della Mobile di Viterbo, la Polizia locale e la Polizia Scientifica che hanno fatto i rilievi del caso per ricostruire le dinamiche dei fatti.