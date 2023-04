NewTuscia – VITERBO – Un avvio di campionato difficile, alternato da pochi momenti buoni ma da una continuità di risultati negativi, con due esoneri per tre allenatori totali in un solo campionato. Una serie di eventi che hanno portato la Viterbese, oggi, a dover lottare con tutte le forze per non retrocedere tra i Dilettanti. Per la squadra del presidente Marco Arturo Romano la stagione 2022-2023 nel Girone C di Serie C non è tra le più memorabili nella storia gialloblu con un finale di campionato che si prospetta difficile, con sullo sfondo la fase post season affidata ai Playout di categoria.

Una classifica complicata

Il recente passato della Viterbese, fatta di fusioni con altre società, la ripartenza dall’Eccellenza Laziale, passando per la Serie D e poi finalmente riconquistando il professionismo della Serie C ha sempre lasciato i tifosi in dubbio. E nemmeno la nuova gestione Romano, dal 2019, ha portato sonni tranquilli ai sostenitori della squadra gialloblu. Un percorso, in questi quattro anni, sempre giocato nelle parti basse della classifica con una frequente alternanza di allenatori. Ogni stagione

è stata infatti contraddistinta da almeno tre esoneri. E la stagione 2022-2023 non è stata da meno, iniziata con Giacomo Filippi, proseguita con Emanuele Pesoli e destinata a concludersi con Giovanni Lopez. E la classifica della Viterbese fino a questo momento non è per nulla positiva, prospettando un finale di campionato, nella migliore delle ipotesi all’insegna dei Playout di categoria. D’altronde, andando a spulciare i siti di scommesse che propongono bonus che vengono offerti dai bookmakers si nota come le analisi degli esperti pongano più di un dubbio sulla permanenza della Viterbese nella categoria. Non per un pessimismo a priori ma semplicemente leggendo i numeri del campionato gialloblu con sole sette vittorie in 37 partite, 11 pareggi e 19 sconfitte, con 51 gol subiti, quinta peggior difesa del campionato, e 33 reti realizzate. Numeri che pongono la Viterbese ultima, a 30 punti, a tre lunghezze dalla penultima Fidelis Andria. Con i pugliesi la Viterbese ha racimolato due pareggi, l’ultimo per 1-1 il 7 gennaio scorso, e una differenza reti leggermente migliore (-18 contro -19). La retrocessione sembra davvero dietro l’angolo.

Mancanza di convinzione

Dopo un anno così difficile, con una sola vittoria nelle ultime otto partite, la squadra appare spenta, sfiduciata e poco lucida nella gestione delle gare. Anche in questo caso i numeri, seppur freddi e impietosi, lasciano spazio all’analisi della squadra poiché i tanti gol subiti e i pochi gol fatti (quarto peggior attacco del Girone C) riportano un attacco senza soluzioni offensive e una difesa basata più sul catenaccio che sull’impostazione. Proprio qui ha peccato la Viterbese nel suo campionato. Poche idee per le soluzioni offensive perché vince chi segna e se non ci si mette nelle condizioni di segnare non si vince. Semplice. Dopo mesi di incertezze tattiche e diversi cambi in panchina naturalmente la squadra arriva sfibrata mentalmente e sfiduciata che non permette a Semenzato e compagni di osare e cercare con le unghie e con i denti la vittoria. Per i tifosi gialloblù è dunque tempo di affidarsi alla speranza. I Playout è vero che rispecchiano l’andamento del campionato ma è anche vero che possono rivelarsi una lotteria, dove basta un episodio favorevole per portarsi a casa la vittoria.