NewTuscia – MONTEFIASCONE – “Stiamo lavorando su un progetto che sarà quello della valorizzazione e riqualificazione del Palazzo vescovile per creare un circuito museale in cui realizzare un museo dell’arte sacra, un museo civile ed utilizzare un percorso che unirà la cattedrale di Santa Margherita, il palazzo vescovile, i giardini della Rocca, la Rocca ed il museo del Sangallo. Questo è uno dei progetti di più ampio respiro che stiamo mett endo in campo”.

L’annuncio in esclusiva per NewTuscia.it è arrivato ieri pomeriggio da parte del sindaco di Montefiascone Giulia De Santis che era alla Rocca dei Papi per la presentazione della seconda edizione della “Francigena Trail 100° Km Est! Est!! Est!!!”, gara podistica in corso di svolgimento mentre scriviamo a Montefiascone.

Il sindaco di Montefiascone, intervenendo alla presentazione dell’evento organizzato dall’Atletica Montefiascone che è patrocinato dal Comune, ha spiegato che l’intenzione è quella di coordinare tutte le principali attrattive turistiche storico-artistiche del paese lacuale mediante una riqualificazione dei siti ed un rilancio integrato dell’offerta museale.

Tutto questo in un momento in cui il turismo sta riprendendo quota ed ogni progetto è il segnale di questo rilancio.