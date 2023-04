NewTuscia – Scatta la 16° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Il 3 maggio alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) con repliche settimanali su Tro e Tro2 e, ogni giorno, su La Voce Tv (C.188 Dtt Lazio) con programmazione alle 9.30, 20.40 e 23.15, ed in streaming sulla pagina di Luce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

A condurre Gaetano Alaimo. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

Puntata dedicata alla Festa del Primo Maggio e del lavoro. In studio con Stefano Stefanini il segretario generale della Cisl di Viterbo Fortunato Mannino e la responsabile regionale Lazio della Uil Scuola, Silvia Somigli.

Per la parte culturale torna Emanuela Ferruzzi che intervisterà Fabiana Pagliaccia sul progetto della squadra per la Race della Susan Komen ed il resoconto del Pink village dello scorso week end.

Torna Roma nella programmazione artistica con il resoconto dello spettacolo “A colpi di teatro” di Felice Maria Corticchia con Sabrina Tutone e Valeria Di Pace.

Veronica Gezzi, titolare della rubrica “Missione bellezza”, questa settimana sarà ospite in studio per parlare anche di solidarietà con il suo lavoro gratuito per le donne che hanno subito interventi al seno per problemi di tumore. La bellezza può permettere a tante donne di guardare con speranza al futuro e Veronica ci spiegherà come.

Fabiola Catalani torna con una nuova puntata di “Love, la posta del cuore” ma anche con “Di gossip un po’”, la nuova rubrica che parla dei Vip e delle loro vite movimentate.

Questa settimana per lo sport, insieme all’immancabile approfondimento con Maurizio Fiorani e Paolo Graziotti che parlano di Viterbese e Monterosi, ci sarà anche lo speciale sulla presentazione della “Francigena Trail 100° Km Est! Est!! Est!!!”, gara podistica alla seconda edizione organizzata dall’Atletica Montefiascone.

Parte fissa della nostra programmazione le notizie dall’Umbria di Riccardo Frezza e le notizie dalla Toscana a cura di Barbara Puccini da Pisa.

Per le rubriche è la volta di “Social e lavoro” di Elena Sassara; “Happy show” di Max Scuderi e Maria Giovanna Elmi; “Il mondo di Crimy” di Cristina Tagliente e “Viaggi astrali” di Maria Teresa Rotola.



Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” é incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Main partner della trasmissione sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo e la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori).

