NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nella tarda serata di ieri 28 Aprile 2023, personale aliquota radiomobile del NORM del Comando Compagnia Carabinieri di Civita Castellana, sono riusciti a sventare il furto di due autocarri, rubati poche ore prima in una cava di Graffignano. Il furto era stato segnalato tempestivamente da parte del proprietario ai Carabinieri di Viterbo e la Centrale Operativa del comando di Riello avava subito provveduto a diramare le ricerche a tutte le pattuglie che prestavano in quel momento. Sono state quindi controllate tutte le arterie principali che i malfattori avevano potuto prendere con i mezzi appena rubati, ed infatti dopo qualche decina di minuto dalla ricezione della chiamata la radiomobile di Civita Castellana li ha intercettati lungo la Cassia al confine del territorio con Roma.

Immediatamente allertati i colleghi della capitale, al fine di bloccare la strada ai ladri, i carabinieri di Civita si sono portati sulle loro tracce, ma a quel punto i malviventi, vistisi bloccati dai colleghi di Roma giunti in soccorso, abbandonavano velocemente i mezzi ancora in corsa creando pericolo per la circolazione, dileguandosi per le limitrofe campagne. I militari, con ausilio di personale cc del comando compagnia Roma Cassia, procedevano a mettere in sicurezza l’area in considerazione del traffico veicolare sostenuto e, dopo gli accertamenti di rito, procedevano alla restituzione dei mezzi al legittimo proprietario.