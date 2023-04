NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. L’Università Agraria di Tarquinia fa’ un plauso all’ASD Maremma Old Style, associazione senza scopo di lucro che si è rivelata davvero preziosa per l’Ente di Via Garibaldi.

A spiegarlo il Consigliere Andrea Ortenzi: "Senza i volontari di Maremma Old Style non saremmo stati in grado di ottemperare a tutto il necessario per la Festa della Merca in maniera cosi efficiente, nè avremmo potuto realizzare il villaggio alla Fiera del Lido. I volontari dell'associazione hanno lavorato senza sosta, impiegando anche i propri mezzi e le proprie risorse, ed a costo zero per l'Ente e per la cittadinanza. A loro il ringraziamento mio e di tutta la nostra Amministrazione".

Altra associazione imprescindibile l’AEOPC; come dice Ortenzi: “Uomini e mezzi dell’AEOPC sono stati basilari per le nostre iniziative, ed una nota di merito particolare va’ sicuramente a Gianni Boccini, uomo straordinario che ci è stato vicino ogni singolo giorno, aiutando pressochè su tutto”.

Si aggiunge ai ringraziamenti il Presidente Alberto Tosoni: “Un aiuto prezioso ed una voglia di fare encomiabili. Siamo tutti davvero grati a queste straordinarie associazioni. E permettetemi di allargare i ringraziamenti a tutto l’associazionismo locale: negli ultimi mesi abbiamo avuto collaborazioni con Pro Tarquinia, Pro Loco, Viva Tarquinia, Sparatori, Project Tuscia, Etruscan Castle, Etruschi Runners, UNVS, Etrusca Bike, Autismo Cuori Blu, Semi di Pace, Comitato Tuscia Insieme, Gruppo Cinofilo Tarquiniese, Associazione Tartufai Tarquiniesi, Associazione Cacciatori, Gruppo Naturalistico della Maremma Laziale, FITETREC, CAI, Comitato Sant’Antonio, e tante altre.

Le associazioni svolgono un ruolo di basilare valore per la crescita del nostro territorio e per la promozione del senso civico e di una cittadinanza attiva. La nostra difficile situazione economica non ci consente, come in passato, di investire risorse in feste, iniziative sociali, promozione culturale e simili, e quindi l’azione dell’associazionismo va ancor di più apprezzata anche per le risorse che investe al servizio della comunità, per il piacere di collaborare indipendentemente dall’ideologia politica, per la contagiosa ed entusiastica voglia di fare. Dal nostro Ente, enorme gratitudine e stima per tutti voi”.