Il sindaco Liberati e il consigliere Moschella con alcuni rappresentanti delle associazioni locali promuovono le iniziative ed eventi del territorio otricolano

NEWTUSCIA/UMBRIA – OTRICOLI – (di Riccardo Frezza) – Oggi pomeriggio alle oe 17:00 presso la Biblioteca Comunale di Terni, è in programma un incontro pubblico per parlare di un interessante progetto denominato “Amici … in Comune, amici fuori dal Comune”.

All’incontro, che modererà la responsabile della BCT di terni, Franca nesta, parteciperà il sindaco di Otricoli Antonio Liberati, il consigliere comunale con delega alla cultura Maurizio Moschella, l’archeologo G.Antonelli, il presidente dell’associazione culturale Castrum Podii Medii P. Telloni, M Pampaglini membro direttivo della Pro Loco di Otricoli, L. Falasco esperta della cucina locale otricolana e A. Nunzi, presidente associazione ocriculum, si parlerà delle varie attività manifestazioni che si svolgono nel territorio otricolano.

“L’iniziativa ha lo scopo di promuovere, il territorio, gli eventi e manifestazioni, i piatti tipici della nostra cittadina – afferma un entusiasta Antonio Liberati, sindaco d Otricoli – e far conoscere le nostre più antiche tradizioni”

Il programma dell’evento è consultabile al seguente link: https://bct.comune.terni.it/otricoli

(di Riccardo Frezza 28.04.2023)