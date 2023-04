Viterbo Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con addensamenti in transito ma senza fenomeni associati. Temperature comprese tra +8°C e +20°C. Domenica. Molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio con piogge e acquazzoni possibili su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con cieli nuvolosi e deboli precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +12°C e +16°C. Lazio Sabato. Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Nessuna variazione al pomeriggio salvo isolate piogge sui settori appenninici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a locali schiarite, residue piogge sui rilievi. Domenica. Tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi. In serata ancora molte nuvole con deboli precipitazioni possibili su tutti i settori. Più asciutto nella notte. Nazionale AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare in transito, a tratti compatta sui rilievi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio molte nuvole con piogge sparse su Alpi e regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. In serata ancora piogge su Alpi e Appennino settentrionale, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio locali piogge in arrivo sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molta nuvolosità in transito, salvo delle piogge tra Campania e Molise.



Temperature minime in rialzo; massime stazionarie o in lieve calo al centro-nord, stabili o in aumento al sud.

