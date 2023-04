NewTuscia – TARQUINIA – Domanda e offerta di lavoro nel settore turismo e della ristorazione si incontrano a Tarquinia. L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio (EBTL), in collaborazione con la Regione Lazio, l’agenzia Spazio Lavoro, DiSCo Lazio, ConfCommercio Lazio Nord, Confesercenti, WeTarquinia, progetto di promozione e valorizzazione della cittadina tirrenica e del suo territorio, organizza il “Job day”. L’evento, promosso per favorire il contatto tra i cittadini – in modo particolare i giovani under 35 – in cerca di occupazione e le aziende operanti nel Lazio nel settore del turismo e della ristorazione, si svolgerà giovedì 4 maggio, dalle 10 alle 14, nella sede dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” (strada provinciale Porto Clementino).

Il “Job day” di Tarquinia si colloca nel solco degli eventi territoriali di “recruiting” che nelle prossime settimane si terranno in tutto il territorio regionale. Le imprese che aderiscono agli incontri avranno a disposizione una postazione per sostenere i colloqui con i candidati e le candidate che parteciperanno all’evento.

Per poter accedere all’evento e sostenere i colloqui con le numerose aziende presenti è necessario registrarsi.

Tutte le informazioni di dettaglio su www.ebtl.it

Per informazioni di dettaglio:

Job in Tur di EBTL

Tel. 06.48907020

E-mail. jobintur@ebtl.it