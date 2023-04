NewTuscia – TARQUINIA – Animali tipici, falconeria, capanna dei butteri, tipicità come l’acquacotta e sapore di campagna: saranno questi gli ingredienti della grande fattoria didattica che l’Università Agraria di Tarquinia sta realizzando per la Mo.Me.Ma ., la fiera del Lido in programma questo weekend.

A curare regia ed allestimenti il Consigliere Andrea Ortenzi, che dopo il successo della Merca si appresta a fare il bis: “Stiamo lavorando da giorni, assieme a Consiglieri, volontari e dipendenti. Come al solito spese pari a zero per il nostro Ente: puntiamo su elementi di recupero, donazioni e soprattutto tanto lavoro. Ringraziamo il Comune di Tarquinia per averci permesso di partecipare, per noi è un vanto ed un piacere”.

L’area dell’Università Agraria sarà un elogio all’anima rurale della cittadina, come spiega il Presidente Alberto Tosoni: “Ne rimarrete davvero sorpresi, e sono certo che i bambini impazziranno per animali e villaggio tipico. A breve distanza da noi, inoltre, ci saranno trattori d’epoca, stand espositivi con i trattori moderni, e poi ovviamente gli irresistibili alpaca di Michele Belli. Ci troverete su Viale dei Tritoni, ossia la strada che dalla Chiesa porta verso il mare. Vi aspettiamo!”.