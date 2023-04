NewTuscia – Lo scopo di un appuntamento è conoscere meglio una persona. Ma come si fa? Si possono fare un sacco di domande. Oppure potete parlare di voi stessi e sperare che il vostro accompagnatore voglia condividere con voi le sue storie.

Entrambi i metodi possono funzionare, ma è molto più facile stabilire un legame emotivo quando al centro della conversazione ci sono interessi comuni. Quindi, se volete davvero farvi venire le farfalle nello stomaco (o nel loro), provate a chiedere qualcosa di più di un semplice “Cosa fai?”. Ecco alcuni consigli per creare legami autentici al primo appuntamento:

Non aspettate il momento perfetto

Se siete come la maggior parte delle persone, probabilmente vi è stato detto che il modo migliore per costruire una relazione è quello di andarci piano e conoscersi prima. Ma anche se per alcuni funziona, non sempre è così.

Quando incontriamo qualcuno di nuovo a cui siamo interessati sentimentalmente, il nostro cervello va in tilt per capire se ci può essere qualcosa di più tra noi… e in fretta!

Vogliamo risposte subito, non vogliamo perdere tempo ad aspettare. Se non mi dà subito quello che voglio (un appuntamento), forse non vale il mio tempo?

La verità è che l’unico modo in cui chiunque altro al mondo, a parte voi stessi, può determinare se un’altra persona “vale il vostro tempo” è basato sui suoi valori e sulle sue preferenze, non sui vostri!

Fate domande

Fare domande è un buon modo per far parlare l'altra persona. Le domande aperte sono le migliori perché aiutano a conoscere meglio la persona e le lasciano più libertà di risposta. Ad esempio, invece di chiedere "Cosa ti piace di più del vivere qui?", prova a chiedere "Dove ti vedi tra cinque anni?" o "Come sei finito a lavorare in questa azienda?".

Una buona regola quando si fanno domande è quella di non farne troppe in una volta sola – cercate di non farne più di tre per ogni conversazione – altrimenti si rischia di essere sopraffatti (e a nessuno piace essere sopraffatto).

Una buona regola quando si fanno domande è quella di non farne troppe in una volta sola – cercate di non farne più di tre per ogni conversazione – altrimenti si rischia di essere sopraffatti (e a nessuno piace essere sopraffatto).

Dedicate tutta la vostra attenzione al vostro appuntamento

Non c'è niente di più sgradevole di un appuntamento che sembra distratto dal telefono o da altre persone. Quando parlate, assicuratevi di mantenere il contatto visivo con il vostro accompagnatore e di ascoltare attentamente ciò che dice.

Se la persona con la quale state parlando ha qualcosa di interessante da dire, fatele capire che siete interessati facendole delle domande di approfondimento, e poi ascoltate ancora un po'. L'ascolto è essenziale.

Se la persona con la quale state parlando ha qualcosa di interessante da dire, fatele capire che siete interessati facendole delle domande di approfondimento, e poi ascoltate ancora un po’. L’ascolto è essenziale.

Godetevi il silenzio

Il silenzio può mettere a disagio. Non si è sicuri di cosa dire o fare, quindi non si parla. Ma il silenzio non deve essere stressante: fa parte dell’appuntamento tanto quanto la conversazione. Provate questi consigli per godervi il silenzio:

Non preoccupatevi di rimanere in silenzio per troppo tempo; va bene se una persona parla più dell’altra o se ci sono momenti in cui nessuno dei due dice nulla.

Aspettate che il vostro accompagnatore finisca di parlare prima di rispondere (a meno che non ci sia un’emergenza), anche se ci mette qualche secondo in più del solito per finire il suo pensiero o la sua frase. Questo dimostra il rispetto per le loro parole e dà loro il tempo di pensare a cosa vogliono che tu risponda prima di parlare di nuovo, oltre a dare a ciascuno di voi la possibilità di recuperare ciò che vi passa per la testa durante quei momenti di silenzio.

Sapere quando lasciarsi andare e lasciare spazio

Sapere quando lasciarsi andare. Non potete controllare tutto dell’appuntamento, ma potete controllare voi stessi e le vostre reazioni. Lasciarsi andare significa lasciare che la vostra ragazza sia quella che è, senza cercare di cambiarla o di aggiustarla in qualche modo. Significa anche accettare che non possiate sapere tutto di lei: se ci sono cose che non vi sembrano giuste, lasciatele andare! Se durante la serata vengono fuori domande che vi fanno sentire a disagio o non siete sicuri di quante informazioni sia opportuno condividere in questo momento (molto probabilmente perché non state insieme da molto tempo), aspettate fino a più tardi prima di chiedere, o meglio ancora, non chiedete affatto!

Questo è importante non solo perché lascia spazio a entrambe le parti coinvolte in modo che possano sentirsi di nuovo a proprio agio l’una con l’altra dopo che l’imbarazzo è passato, ma anche perché dà a ciascuno un’opportunità durante la conversazione in cui può dire qualcosa di personale o di rivelatore, senza sentirsi giudicato dal partner in seguito – il che potrebbe alla fine portare a sentimenti come la delusione riguardo a ciò che è successo.

Uscire dal copione

Dovete anche essere voi stessi e uscire dal copione. Se la conversazione sta andando bene, non preoccupatevi di attenervi agli argomenti programmati: lasciatela fluire in modo naturale.

Potete parlare di ciò che vi piace fare nel tempo libero, di quali attività vi fanno sentire più vivi e del perché queste cose sono importanti per voi.

Potete parlare di ciò che vi piace fare nel tempo libero, di quali attività vi fanno sentire più vivi e del perché queste cose sono importanti per voi.

Può anche essere utile per entrambe le parti condividere le proprie passioni (essere uno scrittore, lavorare con i bambini), i propri obiettivi (tornare a scuola o avviare un'attività) e la storia della famiglia (avere un genitore immigrato). Questi argomenti aiuteranno ciascuno di voi a capire meglio chi state frequentando e come vi siete formati come coppia, e possono rendere la conversazione interessante!

Mantenete un tono leggero e divertente, ma evitate di essere scanzonati o di cambiare i piani che avete fatto insieme

Volete che il vostro accompagnatore pensi che siete in gamba, ma non è il momento di fare i capricci o di cambiare i piani che avete fatto insieme. Mantenete un tono leggero e divertente, ma evitate di fare i capricci o di cambiare i piani che avete fatto insieme.

Siate voi stessi: se gli piace la persona con cui parlano al telefono o via SMS, è probabile che si sentano più a loro agio di persona quando incontrano una persona nuova per la prima volta. Se ciò che vedono online non suscita il loro interesse, probabilmente non lo farà nemmeno di persona, quindi considerate l’idea di rinunciare a una potenziale relazione prima di essere investiti emotivamente in qualcosa che non andrà da nessuna parte.

Le domande giuste possono aiutarvi a entrare in sintonia con qualcuno

Per entrare in sintonia con qualcuno, bisogna fare le domande giuste. Se una domanda non interessa a voi o all’altra persona, passate oltre! Non fate domande solo perché pensate che possano impressionare il vostro interlocutore.

Evitate anche di fare domande troppo personali o avventate: non volete spaventare il vostro potenziale partner essendo troppo invasivi fin dall’inizio. Infine, evitate domande serie o negative: questo tipo di domande può creare tensione in una conversazione leggera e far sentire il vostro accompagnatore a disagio o sulla difensiva.

Conclusione

Non c’è nulla di male nel voler fare una buona impressione sul vostro appuntamento. Ma se volete creare un legame emotivo autentico, è importante che non vi facciate prendere troppo dal tentativo di fare colpo. Per creare un legame di fiducia con un’altra persona, ponetele domande sulla sua vita e ascoltate attentamente le sue risposte. Più vi conoscerete, più è probabile che troviate un terreno comune e che vi piaccia la compagnia dell’altro.