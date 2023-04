Commovente commemorazione nella cittadina siciliana, a cui ha partecipato il sindaco di Otricoli Liberati

NEWTUSCIA/UMBRIA – OTRICOLI – (di Riccardo Frezza) – In occasione della festa del 25 aprile, giorno della ricorrenza della Liberazione, in Sicilia, esattamente nella cittadina di Calatafimi, in provincia di Trapani, si è svolta una commovente commemorazione in onore di un cittadino morto nel 1943, nella frazione umbra di Poggio di Otricoli.

Alla presenza del sindaco di Calatafimi Francesco Gruppuso, il sindaco di Misterbianco Giuseppe Marco Corsaro e del sindaco di Otricoli Antonio Liberati, è stata deposta una lapide in ricordo per commemorare il loro concittadino. Presente anche una nipote del giovane eroe.

(di Riccardo Frezza 28.04.2023)