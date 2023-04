NewTuscia – VITERBO – Ancora una sfida tra Active Network e Futsal Cesena che parte in vantaggio di un gol. Domani alle 16.00, al MiniPalazzetto, la gara di ritorno del primo turno play off per la serie A1 Queste le parole del tecnico Massimiliano Monsignori alla vigilia del match: «Abbiamo l’ennesima partita contro il Cesena: come in coppa sarà una gara decisiva, una sola continuerà l’avventura. L’andata è stata un po’ sulla falsa riga di tutte le partite giocate contro di loro: una gara equilibrata tra due squadre con caratteristiche molto diverse».

Come detto, all’andata, ha prevalso il Cesena: «Loro partono con un vantaggio, anche se minimo perchè nel calcio a 5 un solo gol è un vantaggio minimo. Dobbiamo interpretare questo match come fosse una finale. Dobbiamo anche essere bravi a interpretare le fasi di gioco in modo corretto e correggere le sbavature di sabato scorso che abbimao analizzato in settimana».

Si fa la conta dei presenti: «Recuperiamo Ganzetti: sono sicuro che faremo una gran bella partita. Siamo sicuri di avere le carte in regola per andare avanti. Siamo in un ottimo momento sia fisico che mentale. La squadra si esprime a un buonissimo livello. E’ il primo anno che questo gruppo lavora insieme, quindi sono molto soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto fin qui e sono anche fiducioso».