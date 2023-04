NewTuscia – VITERBO – Modifica della viabilità in via Zara, nel tratto compreso tra via Venezia Giulia e via Po. Con la posa in opera della nuova segnaletica verticale e orizzontale avvenuta nei giorni scorsi, è stato ufficialmente revocato il doppio senso di circolazione e istituito il senso unico di marcia con direzione via Venezia Giulia – via Po. “Un provvedimento particolarmente atteso da molti cittadini – sottolinea la sindaca Chiara Frontini – soprattutto dagli abitanti della zona che in più occasioni lo hanno sollecitato. Una misura che va a migliorare la sicurezza stradale su un’arteria del quartiere Ellera molto frequentata. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra cittadini e amministrazione, sempre a contatto con il territorio. Un altro impegno preso e rispettato” ha concluso Frontini. In linea con le parole della sindaca il consigliere comunale delegato alla protezione civile Eros Marinetti che ha seguito da vicino tale istanza. “La criticità della viabilità di via Zara, legata anche alle ridotte dimensioni delle due carreggiate, ai numerosi ingressi alle abitazioni private e alle auto in sosta su entrambi i lati, è stata più volte segnalata dagli abitanti del quartiere. È seguito un sopralluogo con l’assessore ai lavori pubblici Floris insieme alla polizia locale. Ed ecco il risultato. Con l’istituzione del senso unico di marcia andiamo a garantire una migliore e una maggiore sicurezza, sia della circolazione veicolare, sia di quella pedonale. Finalmente gli abitanti dell’Ellera hanno avuto una risposta concreta alla loro richiesta, per tanto tempo rimasta inascoltata”.