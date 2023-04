NewTuscia – ROMA – L’attività del Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA) svolge non solo un ruolo fondamentale nella repressione di illeciti ambientali, bensì anche funzioni preventive attraverso il capillare presidio del territorio.

Così è stato dichiarato al termine dell’audizione del Gen. di Corpo d’Armata Antonio Pietro Marzo, Comandante delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri CUFAA e del Comandante per la tutela ambientale e transizione ecologica Gen. Valerio Giardina in commissione.

Oltre alle più note operazioni di contrasto alla criminalità in campo di gestione illecita di rifiuti, di discariche abusive e controllo degli sversamenti in mare e nelle acque interne, merita specifica attenzione l’azione di contrasto del CUFAA agli incendi boschivi, tema su cui l’approssimarsi della stagione estiva obbliga a tener alta l’attenzione, nonché il monitoraggio del nostro straordinario ecosistema forestale, minacciato dagli effetti del riscaldamento globale e dell’inquinamento atmosferico.

È davvero prezioso per i lavori della Commissione che ho l’onere e l’onore di presiedere e per l’intero Parlamento, la conoscenza del meritorio lavoro del CUFAA all’interno dell’Arma dei Carabinieri in grado di coniugare il secolare impegno in favore della legalità e conservazione del nostro patrimonio naturale con l’utilizzo di tecnologie avanzate di monitoraggio dello stato di salute delle nostre matrici ambientali anche nell’ottica del perseguimento degli obiettivi del PNRR.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati