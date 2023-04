NewTuscia – CIVITAVECCHIA – La matematica per la corsa alla salvezza diretta della serie A di Rugby girone 3 rimane a cinque tra Villa Pamphili, Rugby Napoli, Rugby Civitavecchia,Rugby Perugia, Primavera Rugby.

Un finale di campionato di Rugby della serie A sempre più infuocato dopo le partite della scorsa settimana.

Guardando la classifica per la salvezza diretta sono rimaste cinque squadre che si giocano la permanenza in serie A, fanalino di coda il Villa Pamphili con 24 punti poi Rugby Napoli con 28, Rugby Civitavecchia e Rugby Perugia 30 ed infine Primavera Rugby 31.

Discorso a parte per la penultima piazza che vedrà giocarsi la permanenza in serie A con le due ultime classificate degli altri gironi.

Davvero importante se non determinate il prossimo incontro del Rugby Civitavecchia che lo vedrà avere di fronte il Villa Pamphili in casa dei romani il 30 Aprile.

Più volte si è parlato del campionato dei biancorossi che hanno avuto due volti nel gioco espresso trasformandosi da Dottor Henry Jekyll nelle mura amiche e il suo alter ego Mister Edward Hyde fuori casa, uguali e opposti allo stesso tempo.

Non vogliamo addentrarci in storie gotiche come quelle dello scrittore Robert Louis Stevenson davvero complesse, ci basiamo alla fine con gli obiettivi iniziali stabiliti dove il progetto era arrivare ad una salvezza e permanenza in serie A, si sperava comoda, ma che vede alla stato attuale una classifica ancora non definita nei punti.

Il fatto certo e compiuto che il Civitavecchia ha un progetto specifico dove vede e vuole avere un futuro importante oltre che un presente certo e lo ha attuato soprattutto da questo campionato con una politica sportiva avendo veterani inossidabili e giovani promettenti con la linea verde.

Ci si aspetta dalla prossima domenica dai rugbisti biancorossi, veterani e giovani, una partita determinata e risoluta oltre che volitiva ed energica.

Siamo vicini alla vigilia delle due partite decisive per la stagione sportiva 2022-2023 del Rugby Civitavecchia, a due sole partite dalla permanenza in serie A, ci vorrà tutta la forza del gruppo biancorosso possibile.